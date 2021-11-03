В Кремле не принимали решений по продлению нерабочих дней
Новых решений на федеральном уровне по возможному продлению периода нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заверил, что общественность будет своевременно поставлена в известность в случае принятия каких-либо решений на этот счёт. На общероссийском уровне нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно.
Отдельные регионы уже приняли решение продлить этот период и после 7 ноября. Главы субъектов федерации ориентируются на ситуацию по развитию эпидемии на местах.
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