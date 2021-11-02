Решили без Минобра: в ВШЭ рассказали об удалёнке до конца года
ВШЭ приняла решение о продлении дистанционного образования еще до приказа Минобрнауки, рассказал ректор вуза Никита Анисимов.
Высшая школа экономики (ВШЭ) стала первым вузом, который продлил дистанционное обучение до Нового года, рассказал ректор ВШЭ Никита Анисимов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Минобрнауки ранее во вторник разрешило российским вузам и научным организациям с 8 ноября продолжать обучение в дистанционном формате. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.
«Мы же и так в онлайне до Нового года. Вышка – это вуз, который ушел в онлайн на весь второй модуль, мы это уже опубличили. Мы всё понимаем про приказ Минобра, но у нас это решение было принято давно, еще в октябре. Мы были, наверное, первыми, кто об этом объявил», - подчеркнул ректор.
В свою очередь, заместитель ректора ВШЭ по коммуникациям Андрей Лавров пояснил, что, несмотря на «удаленку», в вузе вакцинировано большая часть преподавателей и множество студентов.
«Высшая школа экономики учится немного не так, как другие студенты. У нас система не семестровая, а модульная. С учетом нашей системы мы перевели на очное синхронное обучения на весь второй модуль, то есть до 30 декабря. У нас вакцинировано более 83% преподавательского состава, может быть, чуть больше, при этом мы понимаем, что среди невакцинированных есть те, кто переболел, поэтому доля коллективного иммунитета выше. Мы ведем статистику и среди студентов, но они не всегда нас ставят в известность. Мы вели информационную кампанию, приглашали медиков, ученых. У нас работает свой отдельный пункт вакцинации, нам правительство выделило, мы прививали всех в кампусе на Покровском бульваре», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения.
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