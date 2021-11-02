Решили без Минобра: в ВШЭ рассказали об удалёнке до конца года

В свою очередь, заместитель ректора ВШЭ по коммуникациям Андрей Лавров пояснил, что, несмотря на «удаленку», в вузе вакцинировано большая часть преподавателей и множество студентов.

«Высшая школа экономики учится немного не так, как другие студенты. У нас система не семестровая, а модульная. С учетом нашей системы мы перевели на очное синхронное обучения на весь второй модуль, то есть до 30 декабря. У нас вакцинировано более 83% преподавательского состава, может быть, чуть больше, при этом мы понимаем, что среди невакцинированных есть те, кто переболел, поэтому доля коллективного иммунитета выше. Мы ведем статистику и среди студентов, но они не всегда нас ставят в известность. Мы вели информационную кампанию, приглашали медиков, ученых. У нас работает свой отдельный пункт вакцинации, нам правительство выделило, мы прививали всех в кампусе на Покровском бульваре», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом не будет улучшаться, пока власти не решат проблему с вакцинацией населения.

