Московская репетиция локдауна. Припугнуть и вакцинировать?

На удаленный режим работы снова отправятся до 30% сотрудников, по рекомендации властей в первую очередь это работники в возрасте 65+ и страдающие хроническими заболевания. Исключения можно будет сделать для тех, кто уже привился.

Закрываются фудкорты, детские игровые комнаты, зоопарки. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.

Однако, по данным СМИ, возвращение к пропускному режиму в Москве, по словам заммэра столицы Анастасии Раковой, не рассматривается.

«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», - так прокомментировал решение московских властей официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Он также высказался по поводу продления июньских выходных по всей России.

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», - цитирует Пескова РИА Новости.