Московская репетиция локдауна. Припугнуть и вакцинировать?
В Москве продлены нерабочие дни – с 12 по 20 июня на фоне роста заболеваемости коронавируса. Одновременно Александр Гинцбург призвал власти подталкивать россиян к вакцинации.
В Москве выходные продлятся до девяти дней – с 12 по 20 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 по 19 июня продляет в столице нерабочие дни. Соответствующий указ уже подписан, сообщил градоначальник сообщил в своем блоге.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», - написал Собянин.
На удаленный режим работы снова отправятся до 30% сотрудников, по рекомендации властей в первую очередь это работники в возрасте 65+ и страдающие хроническими заболевания. Исключения можно будет сделать для тех, кто уже привился.
Закрываются фудкорты, детские игровые комнаты, зоопарки. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.
Однако, по данным СМИ, возвращение к пропускному режиму в Москве, по словам заммэра столицы Анастасии Раковой, не рассматривается.
«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», - так прокомментировал решение московских властей официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Он также высказался по поводу продления июньских выходных по всей России.
«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», - цитирует Пескова РИА Новости.
Россиян надо подталкивать к вакцинации от COVID-19, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом он сказал, общаясь с президентом страны Владимиром Путиным после церемонии вручения государственных премий в Кремле.
«Демократия - это прекрасно, но никогда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать к тому, чтобы защищали свое здоровье», - отметил ученый.
Глава государства, общаясь с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле, напомнил, что никто из пациентов после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» не страдал от осложнений, отмечает РИА Новости.
«Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», - цитирует президента Газета.ru.
В Москве 12 июня зафиксирован максимальный с начала 2021 года всплеск заболеваемости коронавирусом за сутки - 6 701 человек.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда возможна очередная вспышка COVID-19.
«Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени. Осенью всегда происходит всплеск простудных заболеваний, а ковид уже прочно занял свое место в нише респираторных вирусных заболеваний. Поэтому надо прививаться сейчас, чтобы быть готовыми к той волне, которая придет, так как антитела появятся через 1,5-2 месяца. Лично я ожидал всплеск в мае, потому что обычно колебания коронавируса происходят по схеме – три месяца вверх, три месяца вниз – по этой модели должен быть май, а потом осень, но мы май прошли малой кровью, в Москве, во всяком случае», - отметил Мясников.
Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой увеличить майские праздники из-за пандемии COVID-19 с 1 по 10 мая, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 510 / сут.
Умерли
126 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 986 / сут.
- Гинцбург обрушился с критикой на медиков из-за призывов переболеть COVID-19
- Партия «Зелёные» определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ
- Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена
- Московская репетиция локдауна. Припугнуть и вакцинировать?
- Spiegel: Telegram в Германии могут оштрафовать на 55 миллионов евро
- Гинцбург призвал подталкивать россиян к вакцинации
- Москвичам продлили нерабочие дни из-за пандемии c сохранением заработной платы
- Лариса Шойгу похоронена на Троекуровском кладбище
- Чиновника Минобрнауки задержали за крупное мошенничество
- СМИ: Белый дом анонсировал отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru