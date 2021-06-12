Прививка против локдауна. Здравый смысл или безумство?

В столице за прошедшие сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с начала 2021 года - 6 701 человек, отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость за сутки выросла примерно на 14% (+848 случаев) и составила 6 701 подтвержденный факт COVID-19.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН назвал правильным решение московских властей не вводить локдаун, несмотря на рекордное с января число заболевших коронавирусом.