Прививка против локдауна. Здравый смысл или безумство?

Иммунологи и депутаты Госдумы призывают отбросить сомнения и сделать прививку от COVID-19 и локдауна.

В столице за прошедшие сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с начала 2021 года - 6 701 человек, отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость за сутки выросла примерно на 14% (+848 случаев) и составила 6 701 подтвержденный факт COVID-19.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на брифинге в пресс-центре НСН назвал правильным решение московских властей не вводить локдаун, несмотря на рекордное с января число заболевших коронавирусом.

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«Мы говорим: "Вот, у нас подъем начался, давайте [введем] локдаун". В ответ на это требование московские власти правильно заявили: "Ничего мы не будем делать", потому что у нас все есть. У властей есть для этого все основания. Мы сегодня имеем специфическую профилактику - вакцинацию. Мы мониторим ситуацию, группы риска, определяем тактику вакцинации. В первой десятке по количеству заболевших есть несколько европейских стран. Но они не паникуют. Там говорят: привейся – и езжай, куда хочешь», - отметил Онищенко.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что кампания по вакцинации провалена. Он заявил, что третья волна коронавируса придет в Россию осенью, если к тому времени не будет 70-процентной иммунной прослойки.

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«Прививочная кампания провалена. Если мы не нарастим темпы вакцинации и у нас в общей сложности не будет 70-процентной иммунной прослойки, осенью нас будет ждать естественное повышение. Его можно называть как угодно - и сезонным повышением, и третьей волной, но осенью это произойдет», - уверен Болибок.

По мнению Геннадия Онищенко, те, кто не желает прививаться, будут скрывать собственную трусость за третьей волной коронавируса.

«Никто не хочет вас заколоть, сделать вам хуже. И мы свою трусость или нежелание прививаться, желание и пребывать в неге полутора лет бездельничанья и ожидания скрываем за тем, когда придет третья волна [коронавируса]. Давайте привьемся и забудем о коронавиусе. В Москве открыты сотни прививочных пунктов, в которых сидят квалифицированные врачи. Вам даже в поликлинику идти не надо! А мы пребываем в размышлениях! Давайте будем ответственны к своему здоровью!» - призвал Онищенко.

Геннадий Онищенко также на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, что россиянам стоит не выбирать вакцину для прививки, а прививаться.

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ФОТО: sobyanin.ru
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