Гинцбург призвал подталкивать россиян к вакцинации
Россиян надо подталкивать к вакцинации от COVID-19, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом он сказал, общаясь с президентом страны Владимиром Путиным после церемонии вручения государственных премий в Кремле.
«Демократия - это прекрасно, но никогда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать к тому, чтобы защищали свое здоровье», - отметил ученый.
По данным Гинцбурга, в Москве на сегодня сделали прививку от коронавируса 10 тысяч человек. Он обратил внимание, что привить необходимо в 7-8 раз больше граждан.
«Есть возможности», - считает Гинцбург.
Напомним, в Москве указом мэра Сергея Собянина с 15 по 19 июня продлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Причиной продления выходных стала негативная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
По мнению Геннадия Онищенко, те, кто не желает прививаться, будут скрывать собственную трусость за третьей волной коронавируса.
«Никто не хочет вас заколоть, сделать вам хуже. И мы свою трусость или нежелание прививаться, желание и пребывать в неге полутора лет бездельничанья и ожидания скрываем за тем, когда придет третья волна [коронавируса]. Давайте привьемся и забудем о коронавиусе. В Москве открыты сотни прививочных пунктов, в которых сидят квалифицированные врачи. Вам даже в поликлинику идти не надо! А мы пребываем в размышлениях! Давайте будем ответственны к своему здоровью!» - призвал Онищенко.
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