Гинцбург призвал подталкивать россиян к вакцинации

По данным Гинцбурга, в Москве на сегодня сделали прививку от коронавируса 10 тысяч человек. Он обратил внимание, что привить необходимо в 7-8 раз больше граждан.

«Есть возможности», - считает Гинцбург.

Напомним, в Москве указом мэра Сергея Собянина с 15 по 19 июня продлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Причиной продления выходных стала негативная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

По мнению Геннадия Онищенко, те, кто не желает прививаться, будут скрывать собственную трусость за третьей волной коронавируса.

«Никто не хочет вас заколоть, сделать вам хуже. И мы свою трусость или нежелание прививаться, желание и пребывать в неге полутора лет бездельничанья и ожидания скрываем за тем, когда придет третья волна [коронавируса]. Давайте привьемся и забудем о коронавиусе. В Москве открыты сотни прививочных пунктов, в которых сидят квалифицированные врачи. Вам даже в поликлинику идти не надо! А мы пребываем в размышлениях! Давайте будем ответственны к своему здоровью!» - призвал Онищенко.

