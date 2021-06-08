COVID навсегда. Мясников исключил снижение заболеваемости
Врач и телеведущий рассказал «Радиоточке НСН», что коронавирус полностью интегрировался в общество и занял место в списке респираторных заболеваний.
Мир наблюдает прочную интеграцию коронавируса в общество, теперь колебания заболеваемости будут всегда, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. В Москве снова наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Сегодня зафиксирован максимум с середины мая – 3,8 тысячи новых заболевших. Власти Петербурга после ПМЭФ также заявляют о росте числа заболевших.
«Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени. Осенью всегда происходит всплеск простудных заболеваний, а ковид уже прочно занял свое место в нише респираторных вирусных заболеваний. Поэтому надо прививаться сейчас, чтобы быть готовыми к той волне, которая придет, так как антитела появятся через 1,5-2 месяца. Лично я ожидал всплеск в мае, потому что обычно колебания коронавируса происходят по схеме – три месяца вверх, три месяца вниз – по этой модели должен быть май, а потом осень, но мы май прошли малой кровью, в Москве, во всяком случае», - отметил Мясников.
По его словам, коронавирус уже прочно обосновался в рядах обычных вирусов, и рассчитывать на нулевую заболеваемость не стоит.
«Коронавирус уже никуда не уйдет, все врачи об этом говорят. Он теперь с нами, он занял место среди других коронавирусов, у нас их уже есть четыре человеческих, стало пять, они не очень сезонные, они могут быть и летом, но вместе с другими вирусами осенью он, конечно, будет подниматься. Так что мы наблюдаем просто его интеграцию в наше общество, он уже интегрировался. Я не думаю, что заболеваний будет меньше», - добавил он.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал цену российской вакцины «Спутник V», ранее объявленную главой Минздрава Михаилом Мурашко в 900 рублей. По мнению Шуляка, стоимость «Спутника V» нормальная по сравнению с зарубежными аналогами.
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