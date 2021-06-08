COVID навсегда. Мясников исключил снижение заболеваемости

Мир наблюдает прочную интеграцию коронавируса в общество, теперь колебания заболеваемости будут всегда, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. В Москве снова наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Сегодня зафиксирован максимум с середины мая – 3,8 тысячи новых заболевших. Власти Петербурга после ПМЭФ также заявляют о росте числа заболевших.

«Заболеваемость ниже уже, наверное, не пойдет. Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени. Осенью всегда происходит всплеск простудных заболеваний, а ковид уже прочно занял свое место в нише респираторных вирусных заболеваний. Поэтому надо прививаться сейчас, чтобы быть готовыми к той волне, которая придет, так как антитела появятся через 1,5-2 месяца. Лично я ожидал всплеск в мае, потому что обычно колебания коронавируса происходят по схеме – три месяца вверх, три месяца вниз – по этой модели должен быть май, а потом осень, но мы май прошли малой кровью, в Москве, во всяком случае», - отметил Мясников.