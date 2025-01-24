«Удар по микроэлектронике»: Сколько займет восстановление завода «Кремний Эл» после атак БПЛА

Восстановление брянского завода «Кремний Эл» после атак БПЛА может занять до нескольких месяцев, если были повреждены «чистые комнаты», заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что «Кремний Эл», один из крупнейших производителей чипов в стране, приостановил работу после атаки БПЛА. Никто не пострадал, однако повреждения получили часть производственных помещений и склад готовой продукции. Завод производит интегральные микросхемы, диоды, транзисторы. Тимошенко отметил, что сроки возобновления работы завода зависит от того, какие именно производственные помещения оказались повреждены.