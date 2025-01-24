«Удар по микроэлектронике»: Сколько займет восстановление завода «Кремний Эл» после атак БПЛА
Сроки возобновления работы завода зависит от того, какие именно производственные помещения оказались повреждены, отметил в эфире НСН Александр Тимошенко.
Восстановление брянского завода «Кремний Эл» после атак БПЛА может занять до нескольких месяцев, если были повреждены «чистые комнаты», заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что «Кремний Эл», один из крупнейших производителей чипов в стране, приостановил работу после атаки БПЛА. Никто не пострадал, однако повреждения получили часть производственных помещений и склад готовой продукции. Завод производит интегральные микросхемы, диоды, транзисторы. Тимошенко отметил, что сроки возобновления работы завода зависит от того, какие именно производственные помещения оказались повреждены.
«Сейчас пока непонятно, какие конкретно нарушены элементы завода. Если это только объекты энергетики, то восстановление пройдет быстро. Но проблема заключается в том, что на предприятиях есть, например, «чистые комнаты», где очень маленькое количество частичек в атмосфере находится. Если возникло повреждение или самой «чистой комнаты» или оборудования, которое обеспечивает ее работу, то восстановление работы предприятия потребует более длительного времени, даже до нескольких месяцев», - сказал Тимошенко.
Он отметил, что микросхемы и транзисторы производят и другие предприятия России, но они используют разные технологии и решения.
«Это предприятие, которое производит микросхемы, не единственное. Есть еще в Зеленограде предприятия, которые производят микроэлектронику. Это и компании «Микрон», и «Ангстрем», и «НМ-Тех». Соответственно, они тоже какую-то свою долю работ выполняют. И единственное, пока не знаю, насколько они сами могут выполнять те работы, которые выполнял «Кремний Эл», потому что это немножко разные технологии и решения. Но думаю, что сильно это не ударит по микроэлектронике», - добавил собеседник агентства.
«Кремний Эл» не в первый раз подвергается атаке со стороны украинской армии. В частности, после ударов в октябре прошлого года на предприятии было нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки, передает «Радиоточка НСН».
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