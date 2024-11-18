Собянин: Отражена атака БПЛА в Раменском округе

Российская система ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

По его словам, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на месте происшествия.

Ранее российские силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа над территорией Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиВСУРоссийская АрмияПВО

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