Собянин: Отражена атака БПЛА в Раменском округе
18 ноября 202404:20
Российская система ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты работают на месте происшествия.
Ранее российские силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа над территорией Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru