Собянин: Отражена атака беспилотников в Коломне и Раменском

Система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

СМИ: Удары беспилотниками по России не принесут желаемого результата

По его словам, речь идет о двух БПЛА. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

Как сообщила Росавиация, аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет.

Также ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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