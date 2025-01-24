Собянин: Отражена атака беспилотников в Коломне и Раменском

По его словам, речь идет о двух БПЛА. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

Как сообщила Росавиация, аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет.

Также ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

