Собянин: Отражена атака беспилотников в Коломне и Раменском
24 января 202502:01
Система ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, речь идет о двух БПЛА. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
Как сообщила Росавиация, аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет.
Также ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru