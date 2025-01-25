Над Черным морем сбили 11 украинских беспилотников
25 января 202513:49
Над акваторией Черного моря у побережья Крыма уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщили в российсом оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, дроны ВСУ сбили в период с 10:45 до 11:20.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по военной части в Черкассах на Украине и по пункту комплектования ВСУ в Кременчуге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru