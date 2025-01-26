Над регионами России ночью уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Губернатор: В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников

Восемь летательных аппаратов уничтожили над территорией Рязанской области, шесть — над территорией Курской, один беспилотник – над территорией Белгородской области.

Ранее над Черным морем сбили 11 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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