Над регионами России ночью уничтожили 15 беспилотников ВСУ
26 января 202509:02
Российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью 15 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Восемь летательных аппаратов уничтожили над территорией Рязанской области, шесть — над территорией Курской, один беспилотник – над территорией Белгородской области.
Ранее над Черным морем сбили 11 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru