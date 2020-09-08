«Детская вакцина». В России придумали «легкий» препарат от COVID-19

Россияне смогут получить разные виды вакцины, в том числе более легкий вариант. Связано это с тем, что в тестировании вакцины принимают участие только люди старше 18 лет, однако препарат должен будет подходить и для детей. Об этом сообщил радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, после завершения массовых испытаний созданной российскими учеными вакцины «Спутник V» появится как минимум два ее варианта. Ученый отметил, что в настоящее время важно проверить единую формулу на как можно большем количестве добровольцев.

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Если российская вакцина от коронавируса покажет свою эффективность, то пандемию удастся преодолеть, заявил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Если вакцина окажется эффективной, то она сможет оказать большое влияние на течение эпидемии. Это выяснится в течение ближайших месяцев, поскольку именно сейчас идет третья фаза клинических испытаний, и станет ясно, насколько эта вакцина эффективная в реальной эпидемической обстановке. Понадобится время, поэтому Александр Гинзбург говорит о годе. Понадобится время и для производства вакцины. Это дело непростое. Вакцину, скорее всего, будут производить в разных местах», - сообщил Альштейн.