Российский препарат из бычьх легких снизил смертность от ковид в пять раз

Российский препарат сурфактанта-БЛ снижает смертность пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекцией в 3-5 раз. Об этом сообщил «Известиям» разработчик препарата Олег Розенберг.

По его словам, больных, принимающих данное лекарство, реже переводят в реанимацию, они также погибают реже. Сейчас данные по всем случаям использования сурфактанта-БЛ собираются. Розенберг сообщил, что за все время пандемии это лечебное средство медики применяли для лечения 120 пациентов с диагнозом «ковид», передает РЕН ТВ.

Новости за ночь: В России появится «облегчённый» вариант вакцины от COVID-19

В Сеченовском университете рассказали, что 30 пациентов из 32-х излечились. Больные получают сурфактанта-БЛ в виде ингаляций. Такое лечение продолжается до пяти дней.

Сурфактант-БЛ - природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры