Российский препарат из бычьх легких снизил смертность от ковид в пять раз

Российский препарат сурфактанта-БЛ снижает смертность пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекцией в 3-5 раз. Об этом сообщил «Известиям» разработчик препарата Олег Розенберг.

По его словам, больных, принимающих данное лекарство, реже переводят в реанимацию, они также погибают реже. Сейчас данные по всем случаям использования сурфактанта-БЛ собираются. Розенберг сообщил, что за все время пандемии это лечебное средство медики применяли для лечения 120 пациентов с диагнозом «ковид», передает РЕН ТВ.