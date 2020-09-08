Российский препарат из бычьх легких снизил смертность от ковид в пять раз
Российский препарат сурфактанта-БЛ снижает смертность пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекцией в 3-5 раз. Об этом сообщил «Известиям» разработчик препарата Олег Розенберг.
По его словам, больных, принимающих данное лекарство, реже переводят в реанимацию, они также погибают реже. Сейчас данные по всем случаям использования сурфактанта-БЛ собираются. Розенберг сообщил, что за все время пандемии это лечебное средство медики применяли для лечения 120 пациентов с диагнозом «ковид», передает РЕН ТВ.
В Сеченовском университете рассказали, что 30 пациентов из 32-х излечились. Больные получают сурфактанта-БЛ в виде ингаляций. Такое лечение продолжается до пяти дней.
Сурфактант-БЛ - природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября.
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