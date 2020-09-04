Вирусолог оценил увеличение срока испытаний российской вакцины «Спутник V»

Срок третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть продлен до года. Директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «России 24» уточнил, что третья фаза исследований нужна для того, чтобы оценить три показателя: безопасность, иммуногенность и эффективность препарата.

Как отразится срок испытания вакцины на вопросе обеспечения ею россиян, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.

«Третья фаза может действительно длиться год, но полные данные о безопасности и эффективности вакцины будут готовы уже к окончанию 2020-го. Участвовать в третьей фазе будет примерно 40 тысяч добровольцев. И большей части введут не вакцину, а плацебо. Это будет двойной слепой метод: никто не будет знать, где вакцина, где плацебо. И только потом это станет известно. Наблюдение, впрочем, продолжится за обеими группами и дальше, чтобы уточнить степень эффективности. С осени уже можно будет прививать некоторые группы населения: врачей, учителей. Пока же вакцины для всех желающих не хватит», - сообщил собеседник НСН.

Разработчики утверждают, что по итогам первой и второй фаз испытаний ни по одному из критериев не было обнаружено серьезных нежелательных явлений, в то время как у других вакцин уровень таких явлений колеблется от 1 до 25%.

Пока вакцина не готова, а риск заражения весьма высок, вирусолог Альштейн рассказал о мерах предосторожности.