Вирусолог оценил увеличение срока испытаний российской вакцины «Спутник V»
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, что представителей групп риска в России смогут прививать осенью, как и планировалось.
Срок третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть продлен до года. Директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «России 24» уточнил, что третья фаза исследований нужна для того, чтобы оценить три показателя: безопасность, иммуногенность и эффективность препарата.
Как отразится срок испытания вакцины на вопросе обеспечения ею россиян, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН.
«Третья фаза может действительно длиться год, но полные данные о безопасности и эффективности вакцины будут готовы уже к окончанию 2020-го. Участвовать в третьей фазе будет примерно 40 тысяч добровольцев. И большей части введут не вакцину, а плацебо. Это будет двойной слепой метод: никто не будет знать, где вакцина, где плацебо. И только потом это станет известно. Наблюдение, впрочем, продолжится за обеими группами и дальше, чтобы уточнить степень эффективности. С осени уже можно будет прививать некоторые группы населения: врачей, учителей. Пока же вакцины для всех желающих не хватит», - сообщил собеседник НСН.
Разработчики утверждают, что по итогам первой и второй фаз испытаний ни по одному из критериев не было обнаружено серьезных нежелательных явлений, в то время как у других вакцин уровень таких явлений колеблется от 1 до 25%.
Пока вакцина не готова, а риск заражения весьма высок, вирусолог Альштейн рассказал о мерах предосторожности.
«Самые обычные меры: дистанцирование, маски, перчатки, обработка рук, удаленная работа, добровольная самоизоляция. Это не стопроцентные, но вполне эффективные меры», - напомнил Анатолий Альштейн.
Ранее советник президента США Трампа Келлиэнн Конуэй раскритиковала российский препарат, заявив, что он прошел слишком мало испытаний. О недостатке информации по российской вакцине также говорил старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд.
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