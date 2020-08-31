Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к ноябрю
Достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в России к ноябрю за счет вакцинации, рассказал в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 превысил уровень в 20% в 11 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам первого, летнего этапа исследований, охвативших почти 72 тысячи человек в 26 субъектах РФ.
«Вакцина поступит уже в сентябре, как я слышал от министра здравоохранения Михаила Мурашко. К ноябрю эффект создания коллективного иммунитета будет ощущаться», - рассказал НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Он добавил, что коллективный или популяционный иммунитет в 60% создает устойчивость популяции к вирусам. По его словам, когда подоспеет вакцина, она сыграет важную роль в создании коллективного иммунитета и при интенсивной вакцинации за пару месяцев этот показатель в 60% будет достигнут.
Ранее Зуев в эфире НСН отметил, что так называемая вторая волна коронавируса уже прошла летом.
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