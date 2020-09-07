Испытать вакцину от COVID-19 уже захотели около 25 тысяч москвичей
Желание участвовать в пострегистрационном исследовании российской вакцины от COVID-19 в Москве высказали около 25 тысяч жителей столицы. Такие цифры озвучила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, подчеркивает «Вечерняя Москва».
Она пояснила, что для начала добровольцев проверят на наличие аллергии и иных заболеваний. Кроме того, специалисты оценят общее состояние организма желающих испытать на себе препарат: измерят рост, вес, температуру, сердцебиение и артериальное давление. Помимо этого, добровольцам делают анализ на гепатит В и C, а также другие инфекции.
К слову, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Известиям», что Россия сможет преодолеть пандемию COVID-19 к лету 2021 года. Это удастся сделать благодаря вакцинации большей части населения страны, отмечает РЕН ТВ.
А ранее в понедельник, 7 сентября, стало известно, что первые поставки отечественной вакцины от COVID-19 в клиники начнутся на следующей неделе – 14-20 сентября. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Точные даты будут объявлены позже.
На этой неделе в рамках пострегистрационного этапа испытаний вакцину начнут вводить добровольцам, приводит его заявление «Интерфакс».
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