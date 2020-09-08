Новости за ночь: В России появится «облегчённый» вариант вакцины от COVID-19
На основе отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 будут производить две категории препарата – для взрослых, а также в облегчённом виде для детей, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.
Выпуск начнётся после завершения массового тестирования вакцины на добровольцах, которое должно охватить большие контингенты людей разных возрастных и гендерных групп, отметил он.
По словам Бутенко, вариант вакцины для детей сделают более «щадящим» и менее реактогенным, то есть будет меньше побочных эффектов, передаёт RT. Поскольку масса тела у детей меньше, им уменьшат и дозировку.
Разработанная центром Гамалеи вакцина от COVID-19 была зарегистрирована под названием «Спутник V» в августе. Сегодня Минздрав России сообщил о поступлении первой партии препарата в гражданский оборот, отмечает РИА ФАН.
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