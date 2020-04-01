Коронавирус ускоряется: Россия всё ближе к ЧС и карантину

В Москве увеличение количества заболевших связано с улучшением выявляемости, отмечал главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

К сожалению, жертв тоже становится больше: по данным ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 17 человек. У всех были тяжёлые сопутствующие заболевания. Уже после публикации отчёта стало известно о скончавшемся пациенте в Перми: коронавирусом болел мужчина с онкологическим заболеванием. Ещё пять пациентов в возрасте 61 до 74 лет с коронавирусом скончались в Москве: у троих был сахарный диабет, у одной пациентки — онкология.

Специалисты не дают точных прогнозов о том, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что в ближайшие несколько дней рост числа заболевших продолжится, однако страна уже подходит к пику. Врачи рассчитывают, что приход тепла в апреле-мае сдержит эпидемию.

Пока власти сдерживают распространение инфекции, вводя режим самоизоляции. Те или иные ограничения ввели у себя уже более 65 регионов России. В частности, на самоизоляцию ушли все регионы Урала и Северного Кавказа. В некоторых регионах готовится пропускной режим для граждан — в том числе в Москве, Татарстане, Саратовской области.

Решение об ослаблении режима самоизоляции может быть принято, если в течение нескольких будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев заражения, рассказал ТАСС советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Пока количество заболевших нарастает, нужна самоизоляция, а потом нужно еще подождать два-три дня, и можно будет несколько ослаблять изоляцию», - полагает он.

Дисциплинировать тех россиян, которые не желают сидеть дома, власти пытаются с помощью штрафов. Так, депутаты Мосгордумы готовятся принять поправки в городской КоАП о штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. При повторном нарушении придётся платить пять тысяч рублей, передает «Интерфакс».