Коронавирус ускоряется: Россия всё ближе к ЧС и карантину
Пока темпы прироста новых случаев заражения в России растут с каждым днём, власти готовят законодательную базу для предельного усиления режима самоизоляции.
По данным за последние отчётные сутки, то есть на утро 31 марта, в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019, причем большинство — в Москве (387). Столичный регион лидирует по общему числу заболевших: из 2337 пациентов 1613 в Москве и 119 в Московской области. В Санкт-Петербурге число случаев заражения приближается к сотне, на четвёртом месте Свердловская область.
В Москве увеличение количества заболевших связано с улучшением выявляемости, отмечал главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
К сожалению, жертв тоже становится больше: по данным ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 17 человек. У всех были тяжёлые сопутствующие заболевания. Уже после публикации отчёта стало известно о скончавшемся пациенте в Перми: коронавирусом болел мужчина с онкологическим заболеванием. Ещё пять пациентов в возрасте 61 до 74 лет с коронавирусом скончались в Москве: у троих был сахарный диабет, у одной пациентки — онкология.
Специалисты не дают точных прогнозов о том, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что в ближайшие несколько дней рост числа заболевших продолжится, однако страна уже подходит к пику. Врачи рассчитывают, что приход тепла в апреле-мае сдержит эпидемию.
Пока власти сдерживают распространение инфекции, вводя режим самоизоляции. Те или иные ограничения ввели у себя уже более 65 регионов России. В частности, на самоизоляцию ушли все регионы Урала и Северного Кавказа. В некоторых регионах готовится пропускной режим для граждан — в том числе в Москве, Татарстане, Саратовской области.
Решение об ослаблении режима самоизоляции может быть принято, если в течение нескольких будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев заражения, рассказал ТАСС советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
«Пока количество заболевших нарастает, нужна самоизоляция, а потом нужно еще подождать два-три дня, и можно будет несколько ослаблять изоляцию», - полагает он.
Дисциплинировать тех россиян, которые не желают сидеть дома, власти пытаются с помощью штрафов. Так, депутаты Мосгордумы готовятся принять поправки в городской КоАП о штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. При повторном нарушении придётся платить пять тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Как рассказал в эфире НСН адвокат Павел Астахов, более серьёзное наказание приготовила Госдума. Депутаты одобрили введение уголовной ответственности за нарушение карантина.
Совет Федерации уже одобрил законопроект, наделяющий правительство РФ правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала россиянам на самоизоляции меньше обращать внимание на тему коронавируса и продолжать заниматься любимыми увлечениями, если это возможно в домашнем режиме. С ней согласен Роспотребнадзор: в ведомстве рекомендуют россиянам меньше смотреть репортажи о коронавирусе, если новостные сводки вызывают тревогу.
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