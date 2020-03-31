Павел Астахов разъяснил наказания за нарушение карантина
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. Авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Павел Астахов: «Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет. Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. И караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. Расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких – полиция. Также этот законопроект вводит уголовную ответственность за распространение фейков по ситуации с коронавирусом. Нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы сроком от нескольких месяцев до пяти лет, ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы до пяти лет», — поясняет для слушателей НСН Павел Астахов.
Вступительные экзамены в вузы перенесены
Вступительные экзамены в вузы перенесены из-за эпидемии коронавируса. Как уточнили в Министерстве образования, сроки будут меняться в зависимости от переноса ЕГЭ.
Павел Астахов: «Все образовательные учреждения перешли на дистанционное образование, это необходимость и, в то же время, абсолютно законная мера. Надо отметить, что все школы России в свое время были полностью подключены к сети Интернет и обеспечены комплектами для дистанционного обучения. На таком обучении находились дети, которые по разным причинам не могли посещать общеобразовательную школу. Поэтому опыт такой работы был накоплен в российской системе образования и сейчас может быть успешно применен», — говорит он НСН.
В мире свыше 165 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом
По состоянию на утро 31 марта в мире коронавирусом заразились 785 807 человек. Из них 165 659 пациентов уже выздоровели.
Павел Астахов: «Количество выздоровевших на фоне прочих новостей не может нас не радовать. Мне кажется, надо почаще показывать тех людей, кто справился с этим заболеванием, именно их делать героями новостных сюжетов со всех уголков мира. Им нужно дать возможность поделиться своими ощущениями, рекомендациями и советами о том, как они прошли этот сложный период жизни. Потому что это бесценный опыт, который необходим всем нам. Он действует лучше любых лозунгов и призывов. Было бы разумно завести страницы в соцсетях, объединяющих всех победивших коронавирус, чтобы там делиться позитивом, а не нагонять и сеять панику», — делится Павел Астахов с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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