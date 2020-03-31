Павел Астахов разъяснил наказания за нарушение карантина

Павел Астахов: «Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет. Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. И караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. Расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких – полиция. Также этот законопроект вводит уголовную ответственность за распространение фейков по ситуации с коронавирусом. Нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы сроком от нескольких месяцев до пяти лет, ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы до пяти лет», — поясняет для слушателей НСН Павел Астахов.

