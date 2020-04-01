Как спасти врачей от коронавируса. Мнение инфекциониста

- В 2009-2010 годах была пандемия гриппа, вызванного вирусом типа H1N1. Вы тогда возглавляли инфекционную больницу №1 Москвы. Как вы поддерживали персонал?

- И инфекционную службу Москвы я тогда тоже возглавлял, был в двух должностях. В те годы мы для профилактики активно и успешно использовали «Кагоцел». И у нас среди медицинских работников практически не было заболеваемости среди тех, кто его принимал.

- В рекомендациях Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы для медикаментозной профилактики указаны в том числе интерфероны и их индукторы. Можете рассказать, как они могут помочь, если лекарства от коронавируса пока нет?

- Что такое коронавирус? Это одна из респираторных инфекций. И есть способы лечения коронавируса, той разновидности, которая бывает у лиц молодого возраста. Интерфероны давно используются в практике здравоохранения, для профилактики и лечения респираторных инфекций. Сейчас будет набираться опыт применения различных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интерферонов. Предложено порядка 20 медикаментов для лечения коронавируса, сейчас идут активные исследования.

- Каждый год случаются обострения, но почему именно коронавирус затмил и ОРВИ, и грипп?

- И в этом году мы тоже видим повышение заболеваемости и гриппом, и другими респираторными инфекциями. Коронавирус их не отменил. И вирусы парагриппа, и вирусы гриппа, и аденовирусная инфекция, и целая группа других вирусов, которые вызывают респираторный синдром и повышение температуры. В их лечении индукторы интерферона показали большую эффективность. Длительность заболеваемости, в среднем, снижается примерно на один день. Когда счет идет на сотни тысяч заболевших, то это значимое снижение нагрузки на медицинскую систему. И значительно меньше осложнений бывает. Снижается количество пневмоний, бронхитов. Сейчас будем набирать клинический опыт в отношении коронавируса COVID-19.

- А есть способы отличить новую коронавирусную инфекцию от других?

- При осмотре пациента - даже профессиональный врач-инфекционист может не отличить. Он может заподозрить и обследовать на коронавирус. Человеку, который заболел, вообще трудно. Несмотря на то, что сейчас говорят, что один из важных признаков – потеря вкуса, обоняния, – но это далеко не у всех. И когда человек себя плохо чувствует, очень трудно отличить, так что самодиагностикой заниматься не надо.

Самым надежным и быстрым способом определения SARS-CoV-2 является тестирование с использованием, так называемой "ПЦР-диагностики», которая позволяет определить ничтожные количества вируса за очень короткое время. Обычно для теста у пациента берут мазок из горла или из носа.

На сегодняшний день в России зарегистрировано и активно используется уже шесть диагностических «ПЦР-тест-системы» на коронавирус SARS-CoV-2, еще несколько находятся в финальных стадиях регистрации.

Однако при резкой вспышке заболевания как сейчас, медицинские учреждения и лаборатории даже в экономически развитых странах могут быстро достигнуть предела своих возможностей, поэтому «поголовное тестирование населения» не происходит. По этой причине экспресс-тесты обычно проводят при наличии явных симптомов последствия заболевания коронавирусной инфекцией — сухого кашля, высокой температуры и признаков затрудненного дыхания. Однозначным поводом для экспресс-теста являются признаки вирусной пневмонии «неясной причины».

Но лечением и диагностикой должны заниматься только профессионалы.





Ранее Николай Малышев в беседе с НСН предрек рост числа заболевших из числа тех, кто вернулся из-за границы.



