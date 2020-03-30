Мухин: Штрафы за нарушение карантина нужны, чтобы держать общество в тонусе

Алексей Мухин: «По понятным причинам власти сначала действовали очень мягко. Но сознательность наших граждан, к сожалению, оставляла желать лучшего. Как результат – власти начали действовать чуть-чуть пожестче. И скорее всего, эта жесткость перерастет в чрезвычайную ситуацию, если москвичи и жители Подмосковья будут демонстрировать несознательность и циркулировать, общаясь друг с другом, к сожалению, разнося коронавирус по все большим площадям», – говорит в эксклюзивном интервью НСН Алексей Мухин.

