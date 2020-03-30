Мухин: Штрафы за нарушение карантина нужны, чтобы держать общество в тонусе
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские регионы уходят на самоизоляцию
В Москве и Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это необходимой мерой для всех регионов.
Алексей Мухин: «По понятным причинам власти сначала действовали очень мягко. Но сознательность наших граждан, к сожалению, оставляла желать лучшего. Как результат – власти начали действовать чуть-чуть пожестче. И скорее всего, эта жесткость перерастет в чрезвычайную ситуацию, если москвичи и жители Подмосковья будут демонстрировать несознательность и циркулировать, общаясь друг с другом, к сожалению, разнося коронавирус по все большим площадям», – говорит в эксклюзивном интервью НСН Алексей Мухин.
Правительство ужесточает наказания за нарушение карантина
В России ужесточается ответственность за нарушение карантина. Правительство одобрило соответствующие поправки в Административный кодекс. Величина штрафов будет зависеть от статуса человека и вреда, который он нанес другим. Максимальный штраф составит один миллион рублей.
Алексей Мухин: «Данная мера представляется скорее профилактической и терапевтической, вряд ли эти штрафы будут назначены. Хотя, я думаю, от случая к случаю они будут назначаться, чтобы держать гражданское общество в тонусе», – отмечает он для НСН.
В Крыму против мужчины возбудили уголовное дело за нарушение самоизоляции
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции.
Алексей Мухин: «Вот вам и первая ласточка. Скорее всего, подобного рода дела будут возбуждаться и дальше, если граждане будут вести себя безответственно», – комментирует политолог НСН.
В Совете Федерации поддержали законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС
Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал верхней палате парламента поддержать законопроект о полномочиях правительства вводить режим чрезвычайной ситуации.
Алексей Мухин: «Подобного рода меры, безусловно, необходимы. Госдума сказала свое слово, теперь свое слово сказал Совет Федерации. Необходимо наблюдать за развитием ситуации. Не впадая в панику, но, внимательно анализируя то, что делает государство. Потому что работа государства сейчас предпринимать чрезвычайные меры, работа гражданского общества – адекватно и грамотно реагировать на это», – напоминает он слушателям НСН.
В регионах создадут новые места в больницах
Правительство выделит регионам более 33 миллиардов рублей на создание новых мест в больницах. А также деньги выделят на покупку более одной тысячи машин скорой помощи.
Алексей Мухин: «Данные меры запоздали, но они выглядят очень перспективно. Подобного рода информация должна стабилизировать и нейтрализовать слухи о том, что все пропало, и у нас ничего нет. Такая информация наводит панику и усугубляет ситуацию в экономике и социуме», – подытоживает в беседе с НСН Алексей Мухин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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