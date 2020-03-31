В Минздраве рассказали о пике эпидемии коронавируса в России

Специалист полагает, что активность респираторных вирусных инфекций высока в холодное время года, а в апреле-мае она резко сокращается.

По последним данным оперативного штаба, в стране на данный момент зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв COVID-2019 - 17. Излечился 121 человек, сообщает РЕН ТВ.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какая погода способна убить вирус. По данным Гидрометцентра, россияне на такую погоду могут рассчитывать в июне-июле.

