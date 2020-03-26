Психолог: Хорошо на карантине тем, у кого есть хобби

По последним данным, в России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве. В общей сложности в нашей стране 840 инфицированных. Накануне во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин заявил, что следующая рабочая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет нерабочей, чтобы как можно больше людей провели время в самоизоляции, тем самым снизив риск распространения инфекции.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала, чтобы не поддаваться панике, читать новости только у проверенных источников, а также принять, что есть ситуации, на которые мы повлиять не можем.

«В первую очередь стоит для себя выбрать надёжный источник информации, то есть не читать все подряд в лентах по теме «коронавирус», это и вызывает тревогу. Например, можно следить за новостями Всемирной организации здравоохранения. И заходить на ее сайт раз в пару дней за действительно достоверной информацией, там есть перевод на русский язык. Также нужно понять, что лично каждый человек может сделать, и на что повлиять мы, к сожалению, не можем. Что каждый действительно может делать – мыть руки со всех сторон, меньше выходить на улицу. Когда мы не будем работать, то это возможно на сто процентов. А если катастрофически не хватает свежего воздуха, то, выходя, нужно ни с кем не разговаривать, не заходить в магазины, не трогать металлические предметы, не пользоваться общественным транспортом. Это те меры, которые может соблюдать абсолютно каждый человек. Можно для себя составить список таких действий и им пользоваться», – говорит эксперт.