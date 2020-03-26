Психолог: Хорошо на карантине тем, у кого есть хобби
Клинический психолог Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала вести нормальную жизнь с соблюдением мер безопасности.
По последним данным, в России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в стране. Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве. В общей сложности в нашей стране 840 инфицированных. Накануне во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин заявил, что следующая рабочая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет нерабочей, чтобы как можно больше людей провели время в самоизоляции, тем самым снизив риск распространения инфекции.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала, чтобы не поддаваться панике, читать новости только у проверенных источников, а также принять, что есть ситуации, на которые мы повлиять не можем.
«В первую очередь стоит для себя выбрать надёжный источник информации, то есть не читать все подряд в лентах по теме «коронавирус», это и вызывает тревогу. Например, можно следить за новостями Всемирной организации здравоохранения. И заходить на ее сайт раз в пару дней за действительно достоверной информацией, там есть перевод на русский язык. Также нужно понять, что лично каждый человек может сделать, и на что повлиять мы, к сожалению, не можем. Что каждый действительно может делать – мыть руки со всех сторон, меньше выходить на улицу. Когда мы не будем работать, то это возможно на сто процентов. А если катастрофически не хватает свежего воздуха, то, выходя, нужно ни с кем не разговаривать, не заходить в магазины, не трогать металлические предметы, не пользоваться общественным транспортом. Это те меры, которые может соблюдать абсолютно каждый человек. Можно для себя составить список таких действий и им пользоваться», – говорит эксперт.
Кроме того психолог посоветовала отвлекаться от темы коронавируса, продолжать жить обычной жизнью, но соблюдая меры предосторожности.
«Нужно сконцентрироваться также на вещах, которые не связаны с эпидемией. Потому что сейчас очень много внимания к этой теме. Она, безусловно, очень важная. Но, тем не менее, жизнь не останавливается. И, соответственно, хорошее психологическое состояние будет у тех людей, которые продолжают заниматься любимыми увлечениями. К тому же, многие проекты, программы и курсы сейчас организованы онлайн. Надо продолжать обычную нормальную жизнь с соблюдением техники безопасности», – советует Ошемкова.
Также специалист призвала всех неравнодушных оказать помощь другим, особенно пожилым людям. К примеру, организовать им доставку продуктов.
«Если хочется помочь не только себе, но и другим в борьбе с коронавирусом, то можно донести эти разумные мысли до окружающих, особенно до людей пожилого возраста, которые не всегда верят информации. Об этих людях можно и позаботиться. К примеру, у них редко есть умение пользоваться доставками, научить их. Или же повесить объявление в подъезде на первом этаже для пенсионеров, что если им нужны продукты, то пусть составят список и кинут его вам в почтовый ящик, организуйте им доставку. Это то, что молодые люди могут сделать для своих старших товарищей, как знакомых, так и нет», - подытоживает психолог.
Ранее доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как родители могут помочь детям справиться с вынужденным пребыванием в карантине, отметив, что тревога у детей рождается при тревоге у родителей.
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