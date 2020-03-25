Коронавирус диктует новые условия жизни

Из дома не выходить, больше трех не собираться, спортзалы, кинотеатры, кальянные закрыть, работать дома, а не в офисе… Похоже, суматошный ритм жизни современного человека стал замедляться. В метро теперь нет давки в час пик, дети на каникулах, народ занимается фитнесом под присмотром теленаставника. С помощью ТВ теперь даже проводят уроки. Пока только в Грузии, но, похоже, опыт будут перенимать и другие страны.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец увидела безусловные плюсы в таком формате обучения.

«Технически организовать по ТВ уроки проще, потому что не у всех есть гаджеты и компьютеры при дистанционном обучении. Может быть, на первый взгляд инициатива Грузии выглядит смешно и нелепо, но это вполне оправданно. В противном случае, если говорим про Россию, государство должно предоставить гаджет для обучения. А телевизор, думаю, есть абсолютно у всех», - отметила собеседница НСН.

Московские власти даже разрешили лечиться дома, если заболевание от коронавирусной инфекции нового типа проходит в легкой форме.