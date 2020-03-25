Коронавирус диктует новые условия жизни
НСН проанализировала, как изменилась жизнь людей после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Из дома не выходить, больше трех не собираться, спортзалы, кинотеатры, кальянные закрыть, работать дома, а не в офисе… Похоже, суматошный ритм жизни современного человека стал замедляться. В метро теперь нет давки в час пик, дети на каникулах, народ занимается фитнесом под присмотром теленаставника. С помощью ТВ теперь даже проводят уроки. Пока только в Грузии, но, похоже, опыт будут перенимать и другие страны.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец увидела безусловные плюсы в таком формате обучения.
«Технически организовать по ТВ уроки проще, потому что не у всех есть гаджеты и компьютеры при дистанционном обучении. Может быть, на первый взгляд инициатива Грузии выглядит смешно и нелепо, но это вполне оправданно. В противном случае, если говорим про Россию, государство должно предоставить гаджет для обучения. А телевизор, думаю, есть абсолютно у всех», - отметила собеседница НСН.
Московские власти даже разрешили лечиться дома, если заболевание от коронавирусной инфекции нового типа проходит в легкой форме.
В Санкт-Петербурге постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга Натальи Башкетовой в целях борьбы с пандемией коронавируса до конца апреля остановлена диспансеризация и плановая вакцинация.
Компания Volkswagen Group Rus из-за недостаточного количества деталей европейского производства для сборки автомобилей приостановит работу на заводе в Калуге и в Нижнем Новгороде в связи.
В нынешних условиях даже свадьбы гуляют онлайн. Первая такая отгремела в Казахстане. В республике из-за коронавируса введен режим ЧС, столица Нур-Султан закрыта на карантин.
Директор клуба знакомств «Седьмое небо» Елена Коротаева в эфире НСН выразила мнение, что россияне в таком формате отмечать свадьбы не готовы.
«А гости как? Скорее всего, будут переносить даты свадьбы», - предположила она.
Так что в ближайшие дни будем сидеть дома, чтобы не сидеть за решеткой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты Павел Крашенинников предложили лишать свободы на срок до семи лет граждан России, нарушающим карантин в связи с коронавирусом. Максимальное наказание предлагается применять за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к смерти двух и более лиц. В перечне предложенных санкций - штраф от одного до двух миллионов рублей, запрет занимать определенные должности или ограничение свободы от трёх до пяти лет.
Такие наказания предлагается применять в случае нарушений, которые приведут к массовому заболеванию или отравлению.
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