Не из-за боязни заболеть! Журова рассказала, почему перенесли Олимпийские игры
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН поддержала перенос Олимпийских игр с 2020 года.
Принято решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и подтвердил Международный олимпийский комитет (МОК).
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН рассказала, что движет спортивным сообществом и государственными деятелями в вопросе переноса Олимпиады.
«Я говорю как спортсменка, которая привыкла к честной борьбе. В этой ситуации, когда в большинстве стран есть карантин, будет не очень честно проводить Олимпиаду. Ведь во многих странах сейчас закрыты спортивные залы и, я не думаю, что для сборных сделают какие-то исключения. Поэтому не все смогут готовиться дома к Олимпиаде. Соответственно, у каких-то команд появляется преимущество - например, в какой-нибудь африканской стране нет такого карантина, а в Европе, мы понимаем, что это жесткий контроль и никому не разрешат тренироваться в спортивном зале. Получается, что спортсмены находятся в некой растренировке и, они не смогут все одинаково подготовиться к Олимпиаде. Ведь почему ряд олимпийских комитетов разных стран обратились с предложением о переносе? Даже не потому, что боятся заразиться, а потому что в этих условиях не все одинаково смогут к Олимпиаде подготовиться. А это уже не принципы олимпийского движения о честной игре и равных возможностях», - сказала Журова.
От участия в летних Олимпийских играх в Токио ранее отказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады, австралийский Олимпийский комитет, а также Норвегии, Бразилии, Словении, Германии и США.
Ранее почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отмечал, что российские спортсмены готовы были продолжить тренировки вплоть до решения МОК.
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