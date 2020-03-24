Не из-за боязни заболеть! Журова рассказала, почему перенесли Олимпийские игры

«Я говорю как спортсменка, которая привыкла к честной борьбе. В этой ситуации, когда в большинстве стран есть карантин, будет не очень честно проводить Олимпиаду. Ведь во многих странах сейчас закрыты спортивные залы и, я не думаю, что для сборных сделают какие-то исключения. Поэтому не все смогут готовиться дома к Олимпиаде. Соответственно, у каких-то команд появляется преимущество - например, в какой-нибудь африканской стране нет такого карантина, а в Европе, мы понимаем, что это жесткий контроль и никому не разрешат тренироваться в спортивном зале. Получается, что спортсмены находятся в некой растренировке и, они не смогут все одинаково подготовиться к Олимпиаде. Ведь почему ряд олимпийских комитетов разных стран обратились с предложением о переносе? Даже не потому, что боятся заразиться, а потому что в этих условиях не все одинаково смогут к Олимпиаде подготовиться. А это уже не принципы олимпийского движения о честной игре и равных возможностях», - сказала Журова.

От участия в летних Олимпийских играх в Токио ранее отказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады, австралийский Олимпийский комитет, а также Норвегии, Бразилии, Словении, Германии и США.

Ранее почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отмечал, что российские спортсмены готовы были продолжить тренировки вплоть до решения МОК.

