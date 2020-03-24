«Родительский комитет» увидел безусловные плюсы в учебе с помощью ТВ

Министерство образования Грузии совместно с Общественным вещателем страны с 30 марта запускает дистанционное обучение с помощью трансляции на телеканале. В прямом эфире начнутся конкретные уроки для учащихся средних школ.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец увидела безусловные плюсы в таком формате обучения.

«Технически организовать по ТВ уроки проще, потому что не у всех есть гаджеты и компьютеры при дистанционном обучении. Может быть, на первый взгляд инициатива Грузии выглядит смешно и нелепо, но это вполне оправданно. В противном случае, если говорим про Россию, государство должно предоставить гаджет для обучения. А телевизор, думаю, есть абсолютно у всех», - отметила собеседница НСН.