«Родительский комитет» увидел безусловные плюсы в учебе с помощью ТВ
Глава Национального родительского комитета заявила НСН, что не каждый школьник имеет смартфон, а телевизор есть в любой семье.
Министерство образования Грузии совместно с Общественным вещателем страны с 30 марта запускает дистанционное обучение с помощью трансляции на телеканале. В прямом эфире начнутся конкретные уроки для учащихся средних школ.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец увидела безусловные плюсы в таком формате обучения.
«Технически организовать по ТВ уроки проще, потому что не у всех есть гаджеты и компьютеры при дистанционном обучении. Может быть, на первый взгляд инициатива Грузии выглядит смешно и нелепо, но это вполне оправданно. В противном случае, если говорим про Россию, государство должно предоставить гаджет для обучения. А телевизор, думаю, есть абсолютно у всех», - отметила собеседница НСН.
Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария призвал интернет-провайдеров учесть интересы студентов и школьников, чтобы они могли легко получить доступ к интернету.
«Удобство гаджета в том, что выложенный на соответствующую платформу урок, можно пересмотреть несколько раз, если материал непонятен», - резюмировала Ирина Волынец.
Сегодня в Грузии был открыт фонд помощи для борьбы с коронавирусом, и в первый же день работы бизнесмены в общей сложности пожертвовали около 5 млн лари (примерно $1,5 млн по курсу).
Напомним, в Грузии, по последним данным, зарегистрировано 67 случаев заболевания коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение.
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