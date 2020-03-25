В Петербурге приостановлены плановые госпитализации и вакцинации

Под запрет попали госпитализации в стационарах, профилактические осмотры пациентов, плановая вакцинация как детей, так и взрослых, а также плановое лечение в санаториях и курортах. Амбулаторные больницы должны обслуживать в первую очередь пожилых людей, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также пациентов с ОРВИ с лихорадкой и высокой температурой тела.

Власти Санкт-Петербурга ввели режим повышенной готовности уже 13 марта, в городе уже приостановлена работа всех развлекательных учреждений, все образовательные организации переведены на дистанционный режим. Людям старше 65 лет рекомендовано не посещать места скопления людей.

