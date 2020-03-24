Нарушителей карантина в России могут отправить за решётку на 7 лет

В перечне предложенных санкций - штраф от одного до двух миллионов рублей, запрет занимать определенные должности или ограничение свободы от трёх до пяти лет.

Такие наказания предлагается применять в случае нарушений, которые приведут к массовому заболеванию или отравлению, сообщает Ura.ru.

Cовет Госдумы уже завтра обсудит эту инициативу. Пленарное заседание, на котором поправки могут быть приняты, намечено на 31 марта. В России уже открыто несколько уголовных дел в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа.

