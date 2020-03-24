Нарушителей карантина в России могут отправить за решётку на 7 лет
Лишение свободы на срок до семи лет может грозить в виде максимального наказания гражданам России, нарушающим карантин в связи с коронавирусом. Таки поправки предложили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты Павел Крашенинников. Текст размещен на сайте законодательного органа.
Максимальное наказание предлагается применять за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к смерти двух и более лиц.
В перечне предложенных санкций - штраф от одного до двух миллионов рублей, запрет занимать определенные должности или ограничение свободы от трёх до пяти лет.
Такие наказания предлагается применять в случае нарушений, которые приведут к массовому заболеванию или отравлению, сообщает Ura.ru.
Cовет Госдумы уже завтра обсудит эту инициативу. Пленарное заседание, на котором поправки могут быть приняты, намечено на 31 марта. В России уже открыто несколько уголовных дел в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа.
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