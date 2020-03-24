А гости как? Готовы ли россияне к свадьбам онлайн

Первую свадьбу онлайн сыграли в Казахстане. В республике из-за коронавируса введен режим ЧС, столица Нур-Султан закрыта на карантин. Поэтому молодая пара - Азамат и Асель - решили не откладывать торжество на неопределенный срок и провести его по видеосвязи.

Как сообщили казахстанские СМИ, обряд бракосочетания провел имам в узком кругу самых близких родственников. Родные и близкие новобрачных, которые не смогли присутствовать на свадьбе, поздравили их через социальные сети и видеозвонки.