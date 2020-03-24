А гости как? Готовы ли россияне к свадьбам онлайн
Директор клуба знакомств в эфире НСН выразила мнение о таком формате.
Первую свадьбу онлайн сыграли в Казахстане. В республике из-за коронавируса введен режим ЧС, столица Нур-Султан закрыта на карантин. Поэтому молодая пара - Азамат и Асель - решили не откладывать торжество на неопределенный срок и провести его по видеосвязи.
Как сообщили казахстанские СМИ, обряд бракосочетания провел имам в узком кругу самых близких родственников. Родные и близкие новобрачных, которые не смогли присутствовать на свадьбе, поздравили их через социальные сети и видеозвонки.
Директор клуба знакомств «Седьмое небо» Елена Коротаева в эфире НСН выразила мнение, что россияне в таком формате отмечать свадьбы не готовы.
«А гости как? Скорее всего, будут переносить даты свадьбы», - предположила она.
По ее словам, коронавирус уже влияет на матримониальные планы россиян.
«Я организую не свадьбы, а вечеринки знакомств. Да, боятся. Процентов 70-80. Мы пока организуем, но если введут карантин, то мероприятия придется отменить. Пока запрещены мероприятия от 50 человек. До 50 мы собираем», - пояснила Коротаева.
Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса помешала свадьбе экс-министра Михаила Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой – она должна была состояться 25 марта в СИЗО.
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