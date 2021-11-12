«Кому QR-код?»: Власти вводят новые ограничения, люди покупают «прививки»

Пока власти разрабатывают законопроекты для введения QR-кодов в общественных местах, теневые интернет-ресурсы приоткрывают завесу тайны о количестве поддельных справок о вакцинации и ПЦР-тестов.

Так, данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, накануне были выставлены на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах, сообщает «Коммерсант».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме якобы после прививки «Спутник V», на самом деле купили поддельный сертификат о вакцинации.

При этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как выявить поддельный сертификат с помощью тестирования.

«Так как первый компонент «Спутник V» сделан на основе аденовируса 26, который очень редко встречается в человеческой популяции, то у всех этих людей, которые говорят, что они привились, но попадают в реанимацию, отсутствуют антитела к 26. И, наоборот, у всех, кто привился, у всех присутствует», - объяснил Гинцбург.