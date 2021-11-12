«Кому QR-код?»: Власти вводят новые ограничения, люди покупают «прививки»
Оперштаб подтвердил разработку новых ограничений в виде QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте, а даркнет уже «сдает» сотни тысяч россиян, купивших сертификаты о вакцинации.
Пока власти разрабатывают законопроекты для введения QR-кодов в общественных местах, теневые интернет-ресурсы приоткрывают завесу тайны о количестве поддельных справок о вакцинации и ПЦР-тестов.
Так, данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, накануне были выставлены на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах, сообщает «Коммерсант».
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме якобы после прививки «Спутник V», на самом деле купили поддельный сертификат о вакцинации.
При этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как выявить поддельный сертификат с помощью тестирования.
«Так как первый компонент «Спутник V» сделан на основе аденовируса 26, который очень редко встречается в человеческой популяции, то у всех этих людей, которые говорят, что они привились, но попадают в реанимацию, отсутствуют антитела к 26. И, наоборот, у всех, кто привился, у всех присутствует», - объяснил Гинцбург.
Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом впервые подтвердил информацию о том, что в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах для проезда в общественном транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Вирусологи такую инициативу поддержали, бизнес – ужаснулся.
Рестораны настроены пессимистично и готовятся к очередной волне банкротств и убытков, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Все равно в России не так много людей с QR-кодами, и надо понимать, что мы проиграли саму вакцинацию в надежде на то, что осознанные люди всё понимают и пойдут вакцинироваться. Если QR-коды введут только в ресторанах, то понятно, что в России серьезный процент населения непривит, и мы будем просто нести потери, которые будут накладываться на локдауны 2020 и 2021 года, которые продолжаются еще. Накопленные долги, взаимные неплатежи, кассовые разрывы, невозможность выплаты заработной платы приведут к тому, что большое количество предприятий будет разоряться», - объяснил он.
В свою очередь, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в этом случае на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары – остальные заведения закроются.
А в транспортной отрасли в ответ на возможные ограничения предсказали процветание нелегального бизнеса. Введение QR-кодов в общественном транспорте негативно скажется на финансовом положении отрасли, а также развяжет руки нелегальным таксистам, заявил директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Как транспортник я могу сказать, что для транспортной отрасли любые ограничения на пользование легальным транспортом приведут к росту пользования транспорта нелегального. Эта нелегальщина не только имеет свои последствия, она еще и просто опасная», - подчеркнул он.
О законности предлагаемой меры в беседе с «Радиоточкой НСН» порассуждал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, введение обязательных QR-кодов на транспорте законно, если для этого будут требовать не прививки, а ПЦР-тесты.
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