«На радость бомбилам». В отрасли рассказали о последствиях QR-кодов в транспорте
Владимир Валдин отметил, что возможные ограничения будут способствовать процветанию нелегального транспортного бизнеса.
Введение QR-кодов в общественном транспорте негативно скажется на финансовом положении отрасли, а также развяжет руки нелегальным таксистам, заявил директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее оперштаб официально подтвердил информацию о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.
«Насколько я знаю, общественный транспорт все-таки исключили, речь идет только о железнодорожном и авиационном транспорте. В любом случае я думаю, что не очень правильно делать акцент на транспорте, при том, какой уровень вакцинации, при том, какое отношение ко всему этому. С одной стороны, существует мировая статистика, которая предполагает, что уровень заражения в транспорте вообще достаточно низкий. С другой, есть статистика из Украины, где транспорт потерял порядка 50 процентов пассажиров после введения этой меры», - объяснил Валдин.
При этом он подчеркнул, что введение QR-кодов в общественном транспорте также возможно, что приведет к негативным последствиям в долгосрочной перспективе.
«У нас и так транспорт находится не в самом лучшем финансовом положении, какие-то неосторожные резкие действия могут не дать тех последствий, которые в них закладываются, но при этом иметь очень серьезный, долгосрочный и непоправимый негатив. Люди просто уйдут на другой транспорт и выиграют от этого бомбилы и черный рынок. Бомбилы радостно потирают лапки и готовы обнять и расцеловать тех, кто будет форсировать это. Надо смотреть не только на желаемые результаты, но и на те последствия, которые эта мера может иметь. Уже есть много звоночков из разных регионов России о том, что не хватает водителей автобусов и троллейбусов, потому что люди просто уходят в такси. На автобусах скоро возить просто будет некому. И далеко не последнюю роль в этом сыграла пандемия», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Валдин отметил, что нелегальный транспортный бизнес несет в себе не только экономические потери для государства, но и является опасным для самих пассажиров.
«Как транспортник я могу сказать, что для транспортной отрасли любые ограничения на пользование легальным транспортом приведут к росту пользования транспорта нелегального. Эта нелегальщина не только имеет свои последствия, она еще и просто опасная. Если мы говорим о Москве и Петербурге, где все как-то еще цивилизованно выглядит, внешне, то при удалении от крупных центров ситуация резко меняется. Если посмотрим на юг России, там ребята на ларгусах уже фактически победили автобусы. Новости об авариях с их участием уже стали обыденностью», - добавил он.
Ранее о возможном введении QR-кодов высказались в ресторанной отрасли. Так, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в этом случае на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары – остальные заведения закроются.
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