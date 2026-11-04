Николас Кейдж назвал себя немного бездомным

Американский актёр Николас Кейдж заявил, что в настоящее время является «немного бездомным». Об этом пишет Entertainment Weekly.

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Он пояснил, что это связано с орушением подъездной дороги к его особняку В Малибу (Калифорния, США). Инцидент произошёл утром 8 сентября. Из-за эрозии берега возле его дома зияет гигантская воронка.

«Сейчас я немного бездомный. С моим домом в Малибу кое-что случилось, поэтому пока я живу с дочерью Августой в отелях», - рассказал артист.

Отмечается, что из-за провала были эвакуированы жители более 30 домов. Когда будут завершены работы по восстановлению местные власти пока не уторчняют.

Ранее американского актёра Микки Рурка из-за долгов по аренде выселили из дома в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Chris Young
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