Николас Кейдж назвал себя немного бездомным

Он пояснил, что это связано с орушением подъездной дороги к его особняку В Малибу (Калифорния, США). Инцидент произошёл утром 8 сентября. Из-за эрозии берега возле его дома зияет гигантская воронка.

«Сейчас я немного бездомный. С моим домом в Малибу кое-что случилось, поэтому пока я живу с дочерью Августой в отелях», - рассказал артист.

Отмечается, что из-за провала были эвакуированы жители более 30 домов. Когда будут завершены работы по восстановлению местные власти пока не уторчняют.

Ранее американского актёра Микки Рурка из-за долгов по аренде выселили из дома в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».