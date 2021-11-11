«Мы не рассадники ковида»: Ресторатор оценил QR-коды для общепита

Рестораны настроены пессимистично и готовятся к очередной волне банкротств и убытков, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах для проезда в общественном транспорте, а также для посещения кафе и магазинов.



«Да нет, все равно в России не так много людей с QR-кодами, и надо понимать, что мы проиграли саму вакцинацию в надежде на то, что осознанные люди всё понимают и пойдут вакцинироваться. К сожалению, все забыли о том, что в 90-х годах все говорили, что не надо вакцинироваться, появилось недоверие к врачебной системе, развал Советского союза на это серьезно повлиял. Принуждать к вакцинации такими мерами, как введение кодов, наверное, можно, но тогда нужно распространить это максимально, а не только в ресторанах. Если QR-коды введут только в ресторанах, то понятно, что в России серьезный процент населения непривит, и мы будем просто нести потери, которые будут накладываться на локдауны 2020 и 2021 года, которые продолжаются еще. Накопленные долги, взаимные неплатежи, кассовые разрывы, невозможность выплаты заработной платы приведут к тому, что большое количество предприятий будет разоряться», - объяснил Бухаров.