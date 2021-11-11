«Мы не рассадники ковида»: Ресторатор оценил QR-коды для общепита
QR-коды по-прежнему есть далеко не у всех россиян, напомнил ресторатор Игорь Бухаров.
Рестораны настроены пессимистично и готовятся к очередной волне банкротств и убытков, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах для проезда в общественном транспорте, а также для посещения кафе и магазинов.
«Да нет, все равно в России не так много людей с QR-кодами, и надо понимать, что мы проиграли саму вакцинацию в надежде на то, что осознанные люди всё понимают и пойдут вакцинироваться. К сожалению, все забыли о том, что в 90-х годах все говорили, что не надо вакцинироваться, появилось недоверие к врачебной системе, развал Советского союза на это серьезно повлиял. Принуждать к вакцинации такими мерами, как введение кодов, наверное, можно, но тогда нужно распространить это максимально, а не только в ресторанах. Если QR-коды введут только в ресторанах, то понятно, что в России серьезный процент населения непривит, и мы будем просто нести потери, которые будут накладываться на локдауны 2020 и 2021 года, которые продолжаются еще. Накопленные долги, взаимные неплатежи, кассовые разрывы, невозможность выплаты заработной платы приведут к тому, что большое количество предприятий будет разоряться», - объяснил Бухаров.
По словам ресторатора, точки общепита могут работать в пандемию, поскольку большая часть заражений происходит при бытовых контактах.
«Сегодня уже никто не скажет, что лучше – закрытые рестораны или QR-коды. Были рекомендации Роспотребнадзора и местных властей по санитарной и противоковидной гигиене, мы их все виртуозно выполняли, но это же никак не влияет на количество заболевших! Заболевшие – это люди в возрасте, а они к нам не ходят, это дети, которые к нам не ходят. Так и получается, что рестораны без вины виноватые. Логики в решениях «закрыть все, что закрывается» нет никакой. 1,5% всего лишь заражения в ресторанах! Остальное в быту. Когда сказали, что будет локдаун, люди взяли и уехали, они не сидели дома, а ходили друг к другу в гости. В чем смысл тогда? Я считаю, надо дать возможность ходить к нам нормально, потому что у нас чисто, у нас проветривается, установлены бактерицидные лампы, привито большое количество сотрудников, мы проверяем температуру на входе, у нас безопасно. Я считаю, надо разумно подходить ко всему. У нас рестораны не являются рассадником ковида», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» резко раскритиковал ограничительные меры, которые вводят российские власти для борьбы с пандемией.
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