«Экономика без чудес»: Ресторатор спрогнозировал закрытие кафе после введения QR-кодов
«Кто будет ходить с QR-кодами в региональные рестораны, если там всего 35% привившихся?» - ресторатор Сергей Миронов.
При введении обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита на плаву останутся только пиццерии, бургерные и суши-бары – остальные закроются. Об этом омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в СМИ сообщалось, что в России разрабатываются проекты законов об обязательных QR-кодах для проезда на транспорте, посещения заведений общественного питания и магазинов. При этом Миронов заявил, что в настоящий момент рестораны не смогут работать в режиме QR-кодов.
«В ряде регионов введена данная мера. С QR-кодами работают кафе, готовящие пиццу, суши, бургеры. Средний ресторан так работать не сможет. Например, в регионах только 35% привитых. И сколько у ресторана будет гостей? Не больше этих 35% процентов. А по сути, и меньше, потому что у этих людей есть непривитые жены, друзья. А если они не идут в ресторан, то привитые не идут вместе с ними», - сказал ресторатор.
По словам омбудсмена, все среднестатистические рестораны в регионах пустуют.
Миронов отметил, что пока не понятно лучше ли введение QR-кодов, чем прекращение работы заведений общепита. При этом он считает, что такая ситуация все равно приведет к закрытию ресторанов и кафе.
«С подобной ситуацией справятся только кафе, готовящие пиццу, суши, бургеры – то, что подлежит доставке. Остальные – нет. Это экономика – здесь чудес не бывает. Если мы понимаем, что часть населения не сможет ходить в ресторан, он просто закроется. Здесь должна быть глобальная господдержка», - заключил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что полностью отменить QR-коды в России можно будет только после окончания пандемии.
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в развитых странах QR-код стал неотъемлемой частью жизни.
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