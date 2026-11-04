Путин заявил, что Россия никому не угрожает
Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Как пишет ТАСС, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
На церемонии вручения наград в Кремле он отметил, что Москва стремится к сотрудничеству.
Глава государства также указал, что культура, традиции и ценности России «объединяют множество людей по всему миру».
«И мы высоко ценим усилия всех, кто стремится укреплять гуманитарные, деловые, человеческие связи с нашей страной», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, хотя и готова к ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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