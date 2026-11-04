На церемонии вручения наград в Кремле он отметил, что Москва стремится к сотрудничеству.

Глава государства также указал, что культура, традиции и ценности России «объединяют множество людей по всему миру».

«И мы высоко ценим усилия всех, кто стремится укреплять гуманитарные, деловые, человеческие связи с нашей страной», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, хотя и готова к ней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

