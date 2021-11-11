От аппендицита до лоботомии. Трунов оценил законопроект о QR-кодах на транспорте

«Все-таки это вопрос личного выбора и широко бить по площадям, транспорту и торговым сетям, конечно, нельзя. Но при этом забота об общественном благе должна быть, и здесь остается одна лазейка, которая сегодня есть во всем мире: ты сдаешь ПЦР-тест и три дня гуляешь по магазинам и ездишь на транспорте. Да, ты можешь заразить окружающих, это опасно для окружающих, и с этой целью ты ограничен в правах. Никто тебя не может обязать сделать прививку, но иди, сдай ПЦР-тест и, если ты «чистый», передвигайся», - сказал Трунов.

При этом он считает, что данный законопроект не будет принят, а информация о нем призвана припугнуть граждан и стимулировать их к прививкам.

«Нигде в мире не принимается огульно закон «запретить всем», если нет QR-кода. Поэтому, мне кажется, что это «непроходной» закон, но он имеет давящее значение, после озвучивания которого определенное количество людей пойдет и сделает прививку, думая: «Наверное, завтра примут. Ну что же, тогда я сегодня пойду». Я думаю, в этом основная мысль крутится, а не в том, что законодатель не понимает, что это не соответствует международной практике», - пояснил адвокат.

Он усмотрел сходство данной законодательной инициативы с эвтаназией.

«Здесь есть отзвук права на эвтаназию. Например, человек не хочет прививаться и понимает эту опасность, что он может умереть. Мы же не можем его заставить, если он хочет уйти из жизни и это понимает. А мы издаем закон о том, что ни в коем случае. Поэтому здесь есть определенная дилемма в части свободы пользования своим здоровьем и вмешательства», - подчеркнул Трунов.

Более того, по его словам, с принятием таких законов и до лоботомии недалеко.

«Если эта тема начнет расширяться, может встать вопрос о том, что нужны принудительные хирургические операции. Одно время была история, когда ребенок рождался и ему сразу вырезался аппендицит, потому что считалось, что он вреден. А потом вылезло, что аппендицит – это вещь не случайная, и очень вредно его вырезать без повода. Так что с этим законопроектом мы можем далеко пойти. Сегодня обязать делать прививки, а завтра – обязать делать хирургические операции и какую-то лоботомию тем, кто не понимает линию партии», - опасается президент Союза адвокатов России.

При этом он напомнил об общепринятой мировой практике добровольного медицинского вмешательства.

«На сегодняшний день абсолютно четко регламентировать эту историю достаточно сложно, плюс есть общемировой и общепризнанный вопрос о том, что медикаментозное вмешательство возможно только с согласия. Да, во всем мире признается определенная экстренность некоторых профессий. Поэтому судебная практика цивилизованных стран признает допустимым для этих профессий ставить условия несовместимости работы с отсутствием определенных медицинских вмешательств. При этом спектр этих профессий очень узок. А данный законопроект уже бьет по площадям и нарушает фундаментальный принцип добровольности вмешательства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным РБК, первый законопроект предполагает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о посещении по QR-кодам массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли. Эта мера носит экстренный характер и будет действовать до июня 2022 года.