Гинцбург рассказал, кто тяжело болеет COVID-19 несмотря на прививку

Глава центра Гамалеи отметил, что определить невакцинированного человека очень легко, а также рассказал, кто может тяжело заболеть коронавирусом даже после прививки. 

Первый компонент вакцины «Спутник V» сделан на основе аденовируса, который практически не встречается у человека, что позволяет с точностью определить вакцинированных людей, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее он отметил, что 80% россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме якобы после прививки «Спутник V», на самом деле купили поддельный сертификат о вакцинации.

«Так как первый компонент «Спутник V» сделан на основе аденовируса 26, который очень редко встречается в человеческой популяции, то у всех этих людей, которые говорят, что они привились, но попадают в реанимацию, отсутствуют антитела к 26. И, наоборот, у всех, кто привился, у всех присутствует», - объяснил Гинцбург.

Он также рассказал, кто входит в оставшиеся 20% людей, которые привились, но все равно тяжело заболели коронавирусом.

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«Какие-то иммуносупрессанты принимают от подагры или еще что-то. Там же в противопоказаниях написано, что цитостатики не надо принимать. Просто люди с подавленным, соответственно, с плохим (иммунным) ответом по возрастным параметрам, при этом они не являются ни онкологическими больными, никакими, просто в стрессовом состоянии человек находился. Выделяются гормоны, которые не стимулируют размножение клеток, а наоборот – подавляют. Физиологические состояния – сверхусталость, дефицит глюкозы. Много физиологических состояний, которые проходящие, непостоянные», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Гинцбург также признался, что сообщений о покупке поддельных сертификатов появляется все больше и отметил, что это, безусловно, является уголовным преступлением.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему добавлять прививку от коронавируса в национальный календарь еще рано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияАлександр Гинцбург
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