Гинцбург рассказал, кто тяжело болеет COVID-19 несмотря на прививку

Первый компонент вакцины «Спутник V» сделан на основе аденовируса, который практически не встречается у человека, что позволяет с точностью определить вакцинированных людей, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее он отметил, что 80% россиян, заболевших коронавирусом в тяжелой форме якобы после прививки «Спутник V», на самом деле купили поддельный сертификат о вакцинации.

«Так как первый компонент «Спутник V» сделан на основе аденовируса 26, который очень редко встречается в человеческой популяции, то у всех этих людей, которые говорят, что они привились, но попадают в реанимацию, отсутствуют антитела к 26. И, наоборот, у всех, кто привился, у всех присутствует», - объяснил Гинцбург.

Он также рассказал, кто входит в оставшиеся 20% людей, которые привились, но все равно тяжело заболели коронавирусом.