«Китовая тюрьма» закрыта. Разбирательство продолжается
Участник научного консилиума по китообразным в бухте Средней Виктор Усов заявил о скорой гибели животных, выпущенных из «китовой тюрьмы».
Выпущена последняя партия белух, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, все животные находятся на свободе.
Сегодня, 10 ноября, 31 белухa былa в бухте Успения нa юге Приморья. Это был финaльный выпуск, теперь в бухте Средней, где нaходилaсь «китовaя тюрьмa», не остaлось животных.
Нaпомним, с летa прошлого одa в бухте Средней содержaлись 90 белух и 11 косaток. Их плaнировaли продaть в Китaй. По дaнным следствия, животных вылaвливaли с нaрушениями, возбуждено уголовное дело по фaкту незaконного выловa биоресурсов.
Первую пaртию животных отпустили в Охотское море 27 июня. Ученые устaновили нa них спутниковые метки, блaгодaря которым удaлось обнaружить животных в рaйоне Шaнтaрских островов.
Участник научного консилиума по китообразным в бухте Средней, вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов в эфире НСН заявил, что выпуск морских млекопитающих на волю сейчас не оставляет шанса выжить большинству из них.
«Мы же, как специалисты, понимаем, что большая часть белух может погибнуть. Потому что условия совсем не те. Во-первых, это нетрадиционное место их обитания. Во-вторых, погодные условия уже не те, они просто не успеют оттуда уйти. Плюс там ходят северокорейские браконьеры, это даже сам Лисицын (руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын — прим. НСН) признаёт», — объяснил Усов.
Некоторым зоозащитникам остаются неясными обстоятельства принятия решения о выпуске морских млекопитающих. Жалобу на принятое решение и просьбу разобраться в ситуации они направили президенту РФ Владимиру Путину, обосновав ее тем, что положительная резолюция о выпуске мормлеков вынесена «в ущерб экономическим и социально-экономическим интересам государства».
НСН писала, что Китай заключал договоры к российскими ООО на отлов касаток и белух, начиная с 2015 года, в России он был запрещен. Отловщики были уверены, что получат разрешения. Соответствующие квоты были выданы в 2018 году. Чиновники Росрыболовства стараются не афишировать тот факт, что российские компании действовали с ведома властей. Это связано с оплатой неустойки по контрактам с Китаем, которые должны были быть исполнены еще в январе 2019 года, а также содержанием животных до настоящего времени.
«Китайские компании подписали контракт с российскими. Он был на государственном уровне одобрен. Китай построил под него океанариумы, российские компании готовы поставить животных, а теперь кто-то не дает право на их вывоз! Кто будет отвечать перед Китаем? Тот, кто подписывает документы на выпуск белух или тот, кто устно по телефону дает распоряжение совершить фактически уголовное преступление? А кто-нибудь читал Уголовный Кодекс, статью 159 о мошенничестве? Так вот, если я кому-то что-то уже продал, а потом еще раз то же самое продал еще кому-то, это деяние является мошенничеством в особо крупном размере. Оно наказывается очень серьезно. Россия попала в юридический коллапс! А это судьбы огромного числа людей!» - напомнил Виктор Усов.
Ранее Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) обратился к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с жалобой на вмешательство США в развитие российско-китайских отношений. Об этом НСН также рассказал Виктор Усов. По его словам, Вашингтон намерено давит на Россию в развитии конфликта вокруг «китовой тюрьмы», добиваясь выпуска морских млекопитающих и срыва уже оплаченного контракта на поставку косаток и белух между РФ и КНР.
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