«Китовая тюрьма» закрыта. Разбирательство продолжается

Некоторым зоозащитникам остаются неясными обстоятельства принятия решения о выпуске морских млекопитающих. Жалобу на принятое решение и просьбу разобраться в ситуации они направили президенту РФ Владимиру Путину, обосновав ее тем, что положительная резолюция о выпуске мормлеков вынесена «в ущерб экономическим и социально-экономическим интересам государства».

НСН писала, что Китай заключал договоры к российскими ООО на отлов касаток и белух, начиная с 2015 года, в России он был запрещен. Отловщики были уверены, что получат разрешения. Соответствующие квоты были выданы в 2018 году. Чиновники Росрыболовства стараются не афишировать тот факт, что российские компании действовали с ведома властей. Это связано с оплатой неустойки по контрактам с Китаем, которые должны были быть исполнены еще в январе 2019 года, а также содержанием животных до настоящего времени.

«Китайские компании подписали контракт с российскими. Он был на государственном уровне одобрен. Китай построил под него океанариумы, российские компании готовы поставить животных, а теперь кто-то не дает право на их вывоз! Кто будет отвечать перед Китаем? Тот, кто подписывает документы на выпуск белух или тот, кто устно по телефону дает распоряжение совершить фактически уголовное преступление? А кто-нибудь читал Уголовный Кодекс, статью 159 о мошенничестве? Так вот, если я кому-то что-то уже продал, а потом еще раз то же самое продал еще кому-то, это деяние является мошенничеством в особо крупном размере. Оно наказывается очень серьезно. Россия попала в юридический коллапс! А это судьбы огромного числа людей!» - напомнил Виктор Усов.

Ранее Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) обратился к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с жалобой на вмешательство США в развитие российско-китайских отношений. Об этом НСН также рассказал Виктор Усов. По его словам, Вашингтон намерено давит на Россию в развитии конфликта вокруг «китовой тюрьмы», добиваясь выпуска морских млекопитающих и срыва уже оплаченного контракта на поставку косаток и белух между РФ и КНР.

