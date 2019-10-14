В выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» увидели происки США
Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде рассказал НСН, что США хотят испортить российско-китайские отношения, сорвав многомиллионный контракт на поставку мормлеков.
С жалобой на вмешательство США в развитие российско-китайских отношений обратился к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ). Об этом в эфире НСН рассказал вице-президент организации Виктор Усов.
По его словам, Вашингтон намерено давит на Россию в развитии конфликта вокруг «китовой тюрьмы», добиваясь выпуска морских млекопитающих и срыва уже оплаченного контракта на поставку косаток и белух между РФ и КНР. Вмешательство, как отметил Усов, происходит путём вовлечения в историю российских публичных зоозащитников.
«По этому поводу уже направлены письма в комитет по международным делам в Государственной Думе, господину Слуцкому. Я этот документ подписывал. На сегодняшний день мы говорим о том, что со стороны США делается всё, чтобы испортить российско-китайские отношения. В письме как раз и есть термин — “понуждают” [выпустить косаток]. Устно указывают и всё. Налицо, что есть целенаправленные действия со стороны США через ангажированных российских зоозащитников на срыв этого уже проплаченного контракта. Естественно, что это серьёзно скажется на наших внешнеэкономических отношениях с Китаем и вообще на доверии к российскому бизнесу», — заявил Усов.
Наряду с этим собеседник НСН отметил, что на сегодняшний день нет никакого письменного распоряжения выпустить косаток. Даже поручение президента РФ Владимира Путин, размещённое на официальном сайте Кремля не содержит такого императива. «Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края», — говорится в поручении главы государства.
«На отловщиков давят. Но ведь ни одного письменного указания по этому поводу нет, кроме поручения президента. В нём говорится лишь о том, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе этих морских млекопитающих. Но слова “выпустить” я там нигде не нашёл. И получается, что Минприроды трактует это поручение, как указание выпустить косаток», — указал на правоприменительную коллизию Усов.
Напомним, ранее НСН писала, что Росрыболовство отвергло обвинения в незаконности выданного разрешения на отлов мормлеков, а также заявило об отсутствии вступивших в силу судебных решений по этому поводу.
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