Певец Шаман попал в учебники по английскому языку, заменив Леди Гагу
15 сентября 202606:10
Денис Постольский
Заслуженный артист России, певец Шаман попал в учебники по английскому языку для учеников пятых классов, сообщают «Известия».
В одном из заданий учащимся необходимо дополнить артиклем фразу «Shaman is <…> popular Russian singer (Шаман — популярный российский певец)».
До этого пятиклассникам предлагали подобрать верный артикль в похожей фразе об известной американской певице и актрисе Леди Гаге. Теперь вместо нее фигурирует Шаман.
Ранее певец сжег свои кожаные штаны в печи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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