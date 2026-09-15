КНР отвергла призывы разработчиков ИИ из США притормозить его развитие
Китай отверг призывы американских разработчиков искусственного интеллекта притормозить его развитие, сообщает Bloomberg.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, нагнетание страха, конфронтация и недобросовестная конкуренция только нарушат процесс глобального управления ИИ и не отвечают ничьим интересам. Агентство отмечает опасение Пекина относительного того, что США могут использовать вопросы безопасности искусственного интеллекта и национальной безопасности для обоснования новых ограничений против китайских разработчиков. При этом китайские власти сами признают риски стремительного развития технологии.
Ранее стало известно, что ИИ может уничтожить людей уже в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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