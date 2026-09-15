КНР отвергла призывы разработчиков ИИ из США притормозить его развитие

Китай отверг призывы американских разработчиков искусственного интеллекта притормозить его развитие, сообщает Bloomberg.

Глава OpenAI: Возможно создание неподконтрольного человеку ИИ

Как заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, нагнетание страха, конфронтация и недобросовестная конкуренция только нарушат процесс глобального управления ИИ и не отвечают ничьим интересам. Агентство отмечает опасение Пекина относительного того, что США могут использовать вопросы безопасности искусственного интеллекта и национальной безопасности для обоснования новых ограничений против китайских разработчиков. При этом китайские власти сами признают риски стремительного развития технологии.

Ранее стало известно, что ИИ может уничтожить людей уже в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектСШАКитай

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