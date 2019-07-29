Океанолог: Неизвестно, выживут ли выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки

Все пять косаток, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море, сошлись в одном районе у Шантарских островов. Б этом сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО). Сейчас млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 км друг от друга.

Замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН заявил, что это хорошая новость. Однако, радоваться за косаток пока рано, нужно длительное наблюдение, которое покажет, что они адаптировались к новым условиям.

«В июле-августе в район Шантарских островов косатки приходят охотиться на китов. Так что ожидаемо, что они сошлись в этом месте. Были опасения, что они не попадут в этот район, потому что система выпуска косаток отличается от той, что рекомендовали ученые, тот же Кусто. Так что это хорошая новость», - сказал он.

Но у специалистов есть сомнения, что все выпущенные косатки находятся у Шантар. «Есть попытки туристов и природоохранных организаций проследить за косатками в море, чтобы оценить, насколько они научились питаться. Потому что поставили передатчики на пять косаток, а остались работать только три. И непонятно, те два, которые замолчали, это из-за гибели животных или просто передатчики плохо работают», - пояснил ученый.