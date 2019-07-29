Океанолог: Неизвестно, выживут ли выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки
Замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН прокомментировал в эфире НСН объяснил, почему китообразные не хотят покидать район Шантарских островов.
Все пять косаток, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море, сошлись в одном районе у Шантарских островов. Б этом сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО). Сейчас млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 км друг от друга.
Замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН Дмитрий Глазов в эфире НСН заявил, что это хорошая новость. Однако, радоваться за косаток пока рано, нужно длительное наблюдение, которое покажет, что они адаптировались к новым условиям.
«В июле-августе в район Шантарских островов косатки приходят охотиться на китов. Так что ожидаемо, что они сошлись в этом месте. Были опасения, что они не попадут в этот район, потому что система выпуска косаток отличается от той, что рекомендовали ученые, тот же Кусто. Так что это хорошая новость», - сказал он.
Но у специалистов есть сомнения, что все выпущенные косатки находятся у Шантар. «Есть попытки туристов и природоохранных организаций проследить за косатками в море, чтобы оценить, насколько они научились питаться. Потому что поставили передатчики на пять косаток, а остались работать только три. И непонятно, те два, которые замолчали, это из-за гибели животных или просто передатчики плохо работают», - пояснил ученый.
По его словам, чтобы убедиться, что китообразные могут себя прокормить, нужно было их выпускать не сразу, с машин, а сначала выпустить в вольеры и посмотреть, могут ли они добывать еду.
«Но их выпускают с ходу, с машины. Поэтому опасения существуют. Развеять их можно, только убедившись, что косатки живы на протяжении длительного времени. Один способ – спутниковые передатчики, второй – визуальный контакт с животными, наблюдение в море», - заключил собеседник НСН.
Напомним, 16 июля завершился второй этап выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней. Третий этап должен начаться 1 августа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Трамп сменит главу Национальной разведки
- В Иркутской области строят дамбу, чтобы избежать затопления городов
- Интернет-омбудсмен против раскрытия электронных кошельков
- В РАН рассказали, зачем Борису Джонсону тратить миллионы на рекламу Brexit
- Похолодание до пяти градусов ожидает столицу