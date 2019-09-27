Росприроднадзор нашел несоответствие в норме вылова белух и дельфинов

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) выдала отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих на 2020 год. В официальном ответе (имеется в распоряжении НСН) Росприроднадзор сообщает, что эксперты установили несоответствие представленных материалов ОДУ действующему законодательству в сфере охраны окружающей среды.

Согласно ОДУ по морским млекопитающим на 2020 год к отлову планировались 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин, 8 гринд, 1496 моржей и 1905 морских котиков в дальневосточных морях.

Ранее французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил письмо директору Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кириллу Колончину, в котором выразил обеспокоенность судьбой обитателей так называемой «китовой тюрьмы».



