За «китовую тюрьму» Росрыболовства Россия заплатит миллиарды Китаю

Всех косаток и белух в «китовой тюрьме» близ Находки можно выпускать на волю. К такому выводу пришла международная группа учёных под руководством океанолога Жана-Мишеля Кусто. С этими выводами согласился состоявшийся 25 апреля в Росрыболовстве научный консилиум. Однако журналисты так и не смогли получить ответ на главный вопрос: когда будут выпущены плененные животные и будут ли выпущены вообще? Между тем, как стало известно НСН, до сих пор высока вероятность, что косатки и белухи в итоге окажутся в китайских океанариумах, а не на воле. Потому что никто не хочет отвечать за срыв контрактов с Китаем на несколько миллиардов рублей.

Точнее на 44,2 млн долларов (более 2,8 млрд рублей). На такую общую сумму заключили 13 контрактов четыре ООО - «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит». Об этом говорится в справке, которую подготовил для Росрыболовства вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов (есть в распоряжении НСН). Основным покупателем млекопитающих выступает гонконгская компания Hong Kong Ruier, подразделение китайского оператора океанариумов Longrayda, которая заключила с россиянами восемь контрактов на 39 млн долларов. Причем 10 млн (665 млн рублей) из них уже выплачены в качестве аванса. С этой суммы были даже заплачены налоги на 200 млн рублей.

Между тем контракты уже сорваны. По их условиям, китов должны были передать китайцам до конца января. На дворе конец апреля, и все это время, как указывается в документе, начисляется неустойка из расчета 1% от суммы контракта в день. Таким образом уже набежало больше 34 млн долларов штрафов. Учитывая, что косатки и белухи продолжают находиться в Приморье и, может быть, даже будут выпущены на волю, то скоро неустойка превысит стоимость самих контрактов. Казалось бы, ну и что? Это проблемы конкретных хозяйствующих субъектов, которые незаконно, то есть браконьерски выловили несчастных китообразных, а потом еще пытали их зимней стужей в бухте Средняя. Обанкротят их китайцы, туда им и дорога.

Но не все так просто. Ведь ловля косаток и белух была вполне законной, о чем сейчас почему-то чиновники-спасатели китов стыдливо молчат. Все компании получили от Росрыболовства квоты на вылов, и если бы не усилия экологов, которые привлекли к «китовой тюрьме» внимание природоохранной прокуратуры Приморья, то они еще прошлой осенью выполнили бы все обязательства перед заказчиками из Китая, разжившись весьма внушительной суммой.