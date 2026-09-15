Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал включить для Вооруженных сил Украины Starlink над всей территорией России для навигации украинских дронов.
«Им (Украине) нужен Starlink на территории России, чтобы уничтожать объекты, с которых запускаются эти ракеты. И им нужны европейские деньги — причём нужны уже сейчас», - заявил политик. «Им нужно совместное заявление Запада о том, что будущее Украины — на Западе, как свободной, независимой и суверенной страны. Мы слишком долго не слышали этого. Теперь мы должны это услышать», - указал экс-премьер.
Он выразил уверенность в том, что военный конфликт удастся завершить быстрее, если Лондон и другие союзники Киева отнесутся серьезно к просьбам Украины и предоставят ей все необходимое вооружение.
Заявления Джонсона последовали после того, как он и ряд европейских чиновников едва не попали под удар российского беспилотника. Это произошло на польско-украинской границе. БПЛА нанес удар по пограничному переходу Ягодин-Дорогуск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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