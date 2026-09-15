Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ

«Им (Украине) нужен Starlink на территории России, чтобы уничтожать объекты, с которых запускаются эти ракеты. И им нужны европейские деньги — причём нужны уже сейчас», - заявил политик. «Им нужно совместное заявление Запада о том, что будущее Украины — на Западе, как свободной, независимой и суверенной страны. Мы слишком долго не слышали этого. Теперь мы должны это услышать», - указал экс-премьер.

Он выразил уверенность в том, что военный конфликт удастся завершить быстрее, если Лондон и другие союзники Киева отнесутся серьезно к просьбам Украины и предоставят ей все необходимое вооружение.

Заявления Джонсона последовали после того, как он и ряд европейских чиновников едва не попали под удар российского беспилотника. Это произошло на польско-украинской границе. БПЛА нанес удар по пограничному переходу Ягодин-Дорогуск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

