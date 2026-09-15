СМИ: Чубайс в Гааге читает лекции по экономике России 90-х годов
Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс нашел себе работу в Европе, сообщает «Царьград».
Он объявился в Нидерландах в качестве преподавателя. Главной темой его выступления стала эпоха реформ 1990-х годов в России. Выступление Чубайса состоялось 11 сентября в кампусе Лейденского университета в Гааге. В официальной программе нидерландского вуза Чубайс был скромно представлен студентам просто как «экономист и политик».
Данный визит состоялся в рамках специального открытого цикла лекций, посвященного политической, экономической и культурной трансформации РФ в конце прошлого века. Согласно анонсу на сайте европейского университета, все мероприятия этого курса проводятся исключительно на русском языке без какого-либо перевода для иностранных слушателей.
Ранее Чубайс лишился пенсии в 450 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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