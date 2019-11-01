В консилиуме по косаткам пожаловались Путину на выпуск белух

Кроме того, он указал на нарушения в ходе заседания консилиума учёных, который дал рекомендацию 30 октября к выпуску морских млекопитающих в районе Лазовского государственного природного заповедника. По его словам, заседание было проведено с нарушениями, а общее решение принято без учёта всех мнений участников консилиума.

«Меня, как официального члена консилиума, на него не пригласили, потому что моя особая позиция по этому поводу известна. Далее, в этом решении написано, что там присутствовали представитель дальневосточного отделения РАН и дальневосточного федерального университета. Объясняю, их там не было. Я говорил потом с представителями руководства консилиума о том, как они могли там быть, если в это время один представитель – Христофорова – была во Владивостоке в больнице, а академик Бакланов – на конференции в Иркутске. На что мне было отвечено, что с ними согласовали их позицию по телефону. Так вот их позиция была в одном: что район Лазовского заповедника в принципе, если что, пригоден к запуску белух. Что его можно рассматривать. Но зачем эти фразы использовать и потом писать, что консилиум принял решение единогласно? Меня там не было, это первое. И второе, два академика высказали позицию, что не поддерживают такое решение, которое записано в протоколе консилиума. Получается, что мнение одного не спросили, а позицию двоих извратили», — заключил Усов.

Напомним, ранее Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) обратился к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с жалобой на вмешательство США в развитие российско-китайских отношений. Об этом НСН рассказал Виктор Усов. По его словам, Вашингтон намерено давит на Россию в развитии конфликта вокруг «китовой тюрьмы», добиваясь выпуска морских млекопитающих и срыва уже оплаченного контракта на поставку косаток и белух между РФ и КНР. Вмешательство, как отметил Усов, происходит путём вовлечения в историю российских публичных зоозащитников.

