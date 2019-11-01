В консилиуме по косаткам пожаловались Путину на выпуск белух
Вице-президент ЮНЕПКОМ рассказал НСН, почему выпускать мормлеков сейчас нельзя, и указал на нарушения регламента при проведении научного консилиума по этому вопросу.
Погрузка и выпуск последних 50 белух из бухты Средняя состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на официальном сайте организации. Также отмечается, что в данный момент идёт оформление документов для передачи животных со стороны компаний-владельцев. Суда готовятся для транспортировки 50 белух и находятся на рейде в бухте Средняя.
Однако, несмотря на то, что процесс уже находится на финальной стадии, некоторым зоозащитникам остаются неясными обстоятельства принятия решения о выпуске морских млекопитающих. Жалобу на принятое решение и просьбу разобраться в ситуации они направили президенту РФ Владимиру Путину, рассказал в эфире НСН участник научного консилиума по китообразным в бухте Средней, вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов.
«Нам непонятно, по каким причинам лица, которые принимают решение о выпуске белух, и которые ссылаются на некое распоряжение правительства, принимают такие решения в ущерб экономическим и социально-экономическим интересам государства. Поэтому мы направили письмо в адрес Владимира Владимировича Путина. И мы задали такой вопрос и будем ждать на него ответа. Мы добьёмся, чтобы были даны оценки всему происходящему. У нас есть эксперты, представители. Мы свою позицию высказали и будем её отстаивать, пока полностью всё не выясним», — заявил Усов.
Выпуск мормлеков на волю сейчас не оставляет шанса выжить большинству из них, пояснил свою позицию вице-президент ЮНЕПКОМ.
«Минприроды заняло такую позицию — любыми путями выпустить белух. Все кричат, что надо спасти белух и выпустить их. Но мы же, как специалисты, понимаем, что большая часть белух, которых сейчас хотят выпустить, может погибнуть. Потому что условия совсем не те. Во-первых, это нетрадиционное место их обитания. Во-вторых, погодные условия уже не те, они просто не успеют оттуда уйти. Плюс там ходят северокорейские браконьеры, это даже сам Лисицын (руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын — прим. НСН) признаёт», — объяснил Усов.
Кроме того, он указал на нарушения в ходе заседания консилиума учёных, который дал рекомендацию 30 октября к выпуску морских млекопитающих в районе Лазовского государственного природного заповедника. По его словам, заседание было проведено с нарушениями, а общее решение принято без учёта всех мнений участников консилиума.
«Меня, как официального члена консилиума, на него не пригласили, потому что моя особая позиция по этому поводу известна. Далее, в этом решении написано, что там присутствовали представитель дальневосточного отделения РАН и дальневосточного федерального университета. Объясняю, их там не было. Я говорил потом с представителями руководства консилиума о том, как они могли там быть, если в это время один представитель – Христофорова – была во Владивостоке в больнице, а академик Бакланов – на конференции в Иркутске. На что мне было отвечено, что с ними согласовали их позицию по телефону. Так вот их позиция была в одном: что район Лазовского заповедника в принципе, если что, пригоден к запуску белух. Что его можно рассматривать. Но зачем эти фразы использовать и потом писать, что консилиум принял решение единогласно? Меня там не было, это первое. И второе, два академика высказали позицию, что не поддерживают такое решение, которое записано в протоколе консилиума. Получается, что мнение одного не спросили, а позицию двоих извратили», — заключил Усов.
Напомним, ранее Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) обратился к главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому с жалобой на вмешательство США в развитие российско-китайских отношений. Об этом НСН рассказал Виктор Усов. По его словам, Вашингтон намерено давит на Россию в развитии конфликта вокруг «китовой тюрьмы», добиваясь выпуска морских млекопитающих и срыва уже оплаченного контракта на поставку косаток и белух между РФ и КНР. Вмешательство, как отметил Усов, происходит путём вовлечения в историю российских публичных зоозащитников.
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