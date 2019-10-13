Организаторам «китовой тюрьмы» грозит уголовный срок за мошенничество

Суда флота Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) готовят к новому этапу транспортировки белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море. Он стартует на следующей неделе, сообщается на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО».

По данным института, животных, перегруженных из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны специализированных судов, отправят в район Сахалинского залива и выпустят. Планируется, что на дорогу уйдет три-четыре дня. Весь путь белухи пройдут в сопровождении специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарных врачей.

Отметим, что в Охотское море уже выпущены десять косаток и 26 белух из 87. В бухте Средняя остается еще 60 животных.

Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов в эфире НСН заявил о правовой коллизии, которая ставит под сомнение саму возможность того, что животные обретут волю в ближайшее время.

Основным покупателем млекопитающих выступает гонконгская компания Hong Kong Ruier, подразделение китайского оператора океанариумов Longrayda, которая заключила с россиянами восемь контрактов на 39 млн долларов. Исполнителями контрактов стали четыре российских ООО - «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит». Причем 10 млн (665 млн рублей) из них уже выплачены в качестве аванса. С этой суммы были даже заплачены налоги на 200 млн рублей.

«Есть нормы международного права. Если подписан двусторонний международный экономический контракт между российской компаний и китайской корпорацией на белух и если китайская сторона уже оплатила продукцию, то, даже если она находится в нашей стране, является их собственностью. И сейчас российской компании, которая несет обязательства перед китайскими партнерами, говорят: «Нет, вы должны выпустить всех животных». Да, за выпуск животных, согласно процедуре, компания тоже получает деньги. А кто-нибудь читал Уголовный Кодекс, статью 159 о мошенничестве? Так вот, если я кому-то что-то уже продал, а потом еще раз то же самое продал еще кому-то, это деяние является мошенничеством в особо крупном размере. Оно наказывается очень серьезно», - заявил эксперт.