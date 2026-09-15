Демократы США предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках «адских санкций» против РФ
Демократы в Палате представителей США предложили выделить Украине 15 миллиардов долларов в рамках законопроекта об «адских санкциях» против России, сообщает «РЕН ТВ».
Инициатива вошла в пакет из пяти поправок, подготовленных представителями Демократической партии перед началом рассмотрения проекта закона в комитете нижней палаты Конгресса США. Авторами инициативы выступили конгрессмены Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп задумал изменить проект закона об «адских санкциях» против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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