Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot

«Гораздо менее продвинутую версию», — заявил глава государства. Так он ответил на вопрос, получит ли, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский Patriot и лицензии на эти ракеты. Трамп указал, что Вашингтон обсуждает с Киевом передачу лицензии.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

