Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot

Американские власти могут предоставить Киеву лицензии на менее технологичную версию ракет Patriot, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам.

Глава Минобороны ФРГ анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot

«Гораздо менее продвинутую версию», — заявил глава государства. Так он ответил на вопрос, получит ли, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский Patriot и лицензии на эти ракеты. Трамп указал, что Вашингтон обсуждает с Киевом передачу лицензии.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры