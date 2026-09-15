Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot
Американские власти могут предоставить Киеву лицензии на менее технологичную версию ракет Patriot, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам.
«Гораздо менее продвинутую версию», — заявил глава государства. Так он ответил на вопрос, получит ли, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский Patriot и лицензии на эти ракеты. Трамп указал, что Вашингтон обсуждает с Киевом передачу лицензии.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что возможная передача Украине лицензии на производство Patriot не решит её краткосрочную проблему с нехваткой таких систем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Певец Шаман попал в учебники по английскому языку, заменив Леди Гагу
- Вынесен приговор экс-оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД
- Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot
- Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ
- СМИ: Чубайс в Гааге читает лекции по экономике России 90-х годов
- СМИ: Россия быстрее Украины и США наращивает производство новых недорогих вооружений
- КНР отвергла призывы разработчиков ИИ из США притормозить его развитие
- ФСБ: До 60 тысяч единиц оружия могло попасть на «черный рынок» с Украины
- США ввели новые санкции против ВТБ за помощь в обходе ограничений против Ирана
- СМИ: Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной